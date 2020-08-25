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Alman doktorlar konuştu: Testler Navalny'nin zehirlendiğini gösteriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Almanya'da tedavi gören Kremlin karşıtı Rus muhalif lider Aleksey Navalny'ye yapılan testlerin "Navalny'nin zehirlendiğini gösterdiği" belirtildi.

Alman doktorlar konuştu: Testler Navalny'nin zehirlendiğini gösteriyor

Başkent Berlin'de bulunan Charité hastanesinde görevli Alman doktorlar, yapılan tıbbi testlerin, Navalny'nin zehirlenmiş olabileceğini gösterdiğini açıkladı.

Doktorlar Navalny'nin vücut sisteminde "kolinesteraz inhibitör"ün varlığına rastladıklarını ifade etti.

Ancak doktorlar, Navalny'nin hayati tehlikesinin bulunmadığına inandıklarını kaydetti.

Rusya’da içtiği çayın ardından "toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan Aleksey Navalny, cumartesi günü tedavi için ambulans uçakla Almanya'ya nakledilerek tedavi altına alınmıştı.

20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalny, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

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