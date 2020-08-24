Alman Doktorlar Navalny’nin Zehirlendiğini Doğruladı

Kolinesteraz inhibitörlerin, sinir hücreleri arasındaki sinyalleri ileten vücuttaki önemli bir kimyasal olan asitilolinin parçalanmasını bloke ettiği biliniyor. Bu durum sinirler ve kaslar arasındaki bağlantının aşırı uyarılmasına neden oluyor.

Kolinesteraz inhibitörleri birçok ilaç ve tarım ilacı içinde de bulunabilen geniş bir aktif maddeler grubu olarak tanımlanıyor.

22 Ağustos Cumartesi günü Navalny, Sibirya’dan uçakla Berlin’e götürülmüştü. Charite Hastanesi’nden yapılan açıklamada Navalny’ye yapılan test sonuçlarında vücudunda “kolinesteraz inhibitörü” adı verilen aktif maddeler grubundan birinin varlığına rastlandığı açıklandı.

Almanya’da tedavi altına alınan Rus muhalif lider Aleksei Navalny’ye yapılan testlerden çıkan ilk bulguların zehirlenmeye işaret ettiği bildirildi. Alman doktorlar, panzehir verilen Navalny’nin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Charite Hastanesi Navalny’nin bu maddelerden hangi türüne maruz kaldığının henüz tespit edilmediğini açıkladı.

Her yıl yüzbinlerce kişi kolinesteraz inhibitör zehirlenmesi yani pestisit (tarım ilacı) zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.

Yoğun bakımda tedavisi süren Rus muhalif liderin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Navalny’nin tedavisinin nasıl devam edeceği belirsiz. Alman doktorlar, zehirlenmenin sinir sistemi üzerinde bırakabileceği olası etkilerin gözardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en sert karşıtlarından biri olan muhalif siyasetçinin içtiği bir çaydan zehirlendiği iddia ediliyor. Navalny’yi destekleyenler hem zehirlenmeden hem de Almanya’ya tedavi için geç nakledilmesinden Kremlin yönetimini sorumlu tutuyor.

Alman yetkililer Berlin’deki hastanede tedavi altına alınan Rus siyasetçi için federal güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Öte yandan Rus yetkililer, Berlin’deki hastaneden yapılan zehirlenme açıklamasını reddetti. Navalny’nin geçen hafta Omsk’ta kaldırıdığı hastanede yapılan kolinesteraz inhibitörleri testinin Almanya’daki bulguların aksine negatif çıktığını savundu. Yapılan açıklamada Navalny’ye hastanede yapılan tetkiklerde zehirlenmeye dair hiçbir bulguya rastlanmadığı belirtildi.