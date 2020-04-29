Alman Düşünce Kuruluşu Türkiye İçin İlk Kez “Otoriter” Dedi

Merkezi Almanya’da bulunan düşünce kuruluşu Bertelsmann Vakfı, iki yılda bir hazırladığı Dönüşüm Endeksi raporunda Türkiye’yi ilk kez “otoriter ülke” olarak niteledi. Raporda Türkiye’nin iç politikasının gittikçe dozu artan şekilde milliyetçi, İslamcı ve otoriter güçlerin etkisi altında kaldığı ve başkanlık sistemine geçişten bu yana uluslararası siyasette de radikal bir dönüşümden geçtiği savunuldu. Raporun Türkiye’ye ilişkin kısmında, “Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran 2018’deki erken seçimde yeniden seçildi. Bu seçim, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923’ten bu yana yürürlükte olan parlamenter sistemi sona erdirdi. Yeni başkanlık sistemi, hesap verme zorunluluğu olmayan bir başkana çok geniş kapsamlı yetkiler veriyor ve demokratik sistemin temel unsurlarına zarar veriyor. Hukukun üstünlüğü erozyona uğramış, temel özgürlükler daha da kısıtlanmıştır. Bu durum ülkede halihazırda başlamış olan otokratikleşme sürecini hızlandırmıştır. 2016 Temmuz’undaki darbe girişiminin ardından yürürlüğe giren olağanüstü halin kaldırılmış olmasına rağmen Türkiye gittikçe otoriter bir ülke haline gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Türkiye’deki toplumsal kutuplaşmanın hız kesmeden devam ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çoğunlukçu bir demokrasi anlayışına gömülmüş kapsayıcı olmayan bir yönetişim modeli uyguladığı belirtildi. “İçerdeki otokratikleşme süreci uluslararası ilişkileri de etkiliyor” Türkiye’nin içerde yaşadığı otokratikleşme sürecinin uluslararası ilişkilerini de etkilediği, bu bağlamda Türkiye’nin hem AB hem de ABD ile ilişkilerinin hızlı bir şekilde kötüleştiği vurgulandı. Suriye, İran ve Fethullah Gülen hareketine ilişkin terör tehdidi algısı, YPG gibi bazı önemli konularda birbiriyle örtüşmeyen çıkarlar ve yaklaşımlar sebebiyle, ABD ile ilişkilerin gergin olmaya devam ettiği belirtildi, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasının batılı müttefikleri endişelendirdiği ve özellikle Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının da NATO içinde sorunlara yol açtığı vurgulandı. “Kötüleşen ekonomik durum, otoriterleşme ve kutuplaşma” Raporda, 2018’de ekonomik kriz yaşamaya başlayan Türkiye’nin, 2019 yılı Ocak ayı itibariyle üç ana sorunla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Bu üç sorun “kötüleşen ekonomik durum”, “gittikçe artan otoriterleşme” ve “toplumdaki derin kutuplaşma” olarak sıralandı.

Raporun “Stratejik Görünüm” bölümünde, 2018’deki başkanlık seçimleri ve parlamenter sistemin yerini başkanlık sisteminin almasıyla birlikte Türk siyasetinde yeni bir dönemin başladığının altı çizildi, yeni sistem için “fiili diktatörlük” ifadesi kullanıldı. “Türkiye artık demokrasi olarak nitelendirilemez” Raporda, “Bu fiili diktatörlüğün Türk demokrasisi ve dış politikasını etkileyen sonuçları var. Yeni rejim Türkiye’nin otoriter bir konuma sürüklenmesini hızlandırdı. Temel özgürlükler, hukukun üstünlüğü, sivil özgürlükler erozyona uğradı. Türkiye artık bir demokrasi olarak nitelendirilemez. Muhalif seslere tanınan alanın daralması ve gittikçe baskıcı hale gelen hükümet politikaları, etnik, dini ve ideolojik eksende ayrışan Türk toplumunda daha derin bir kutuplaşmaya yol açtı” denildi. Türkiye’de eskiden siyasi gerilimin temel olarak AKP hükümeti destekçileri ile Kemalist sistemin destekçileri ve elitler arasında olduğu ancak bugün ana fay hattının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ülkenin ihtiyaç duyduğu güçlü lider olarak gören AKP destekçileri ile daha kapsamlı bir liberalizm, sivil haklar ve sosyal adaleti savunan gruplar arasında çizilebileceğine dikkat çekildi.