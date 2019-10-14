"Alman ekonomi zayıf fakat resesyon olasılığı düşük"

BERLİN (AA) - Almanya hükümeti, Alman ekonomisinde bir durgunluk olduğunu fakat belirgin bir "resesyon" olasılığının düşük olduğunu duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Alman ekonomisinin zayıf bir büyüme döngüsünde olduğunun belirtildiği raporda, “Ekonomide şu anda daha güçlü bir yavaşlama veya belirgin bir resesyon beklenmiyor. Küresel ekonomik yavaşlama Alman ekonomisini etkiliyor.” ifadesine yer verildi.

Raporda, küresel ekonomideki zayıflığın Almanya’nın dış ticaretinde etkisini gösterdiğinin belirtilerek, temmuz ayına göre ağustos ayında ülkenin mal ve hizmet ihracatının cari fiyatlarla yüzde 2,4 azaldığı hatırlatıldı.

Bakanlığın raporunda, hizmet ve inşaat sektöründeki büyümenin, ihracata bağlı imalat sektöründeki durgunluğu telafi ettiğine işarete edilerek, sanayi üretiminin ve yeni fabrika siparişlerinin azalmaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, ekonomik durumdan dolayı istihdam oluşturmanın yavaşladığı fakat son aylarda işsizlik oranının şaşırtıcı şekilde düşük kaldığı kaydedildi.