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"Alman ekonomi zayıf fakat resesyon olasılığı düşük"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: - "Ekonomide şu anda daha güçlü bir yavaşlama veya belirgin bir resesyon beklenmiyor" - "Küresel ekonomik yavaşlama Alman ekonomisini etkiliyor"

BERLİN (AA) - Almanya hükümeti, Alman ekonomisinde bir durgunluk olduğunu fakat belirgin bir "resesyon" olasılığının düşük olduğunu duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Alman ekonomisinin zayıf bir büyüme döngüsünde olduğunun belirtildiği raporda, “Ekonomide şu anda daha güçlü bir yavaşlama veya belirgin bir resesyon beklenmiyor. Küresel ekonomik yavaşlama Alman ekonomisini etkiliyor.” ifadesine yer verildi.

Raporda, küresel ekonomideki zayıflığın Almanya’nın dış ticaretinde etkisini gösterdiğinin belirtilerek, temmuz ayına göre ağustos ayında ülkenin mal ve hizmet ihracatının cari fiyatlarla yüzde 2,4 azaldığı hatırlatıldı.

Bakanlığın raporunda, hizmet ve inşaat sektöründeki büyümenin, ihracata bağlı imalat sektöründeki durgunluğu telafi ettiğine işarete edilerek, sanayi üretiminin ve yeni fabrika siparişlerinin azalmaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, ekonomik durumdan dolayı istihdam oluşturmanın yavaşladığı fakat son aylarda işsizlik oranının şaşırtıcı şekilde düşük kaldığı kaydedildi.

Alman hükümeti, ekonomideki yavaşlamayı durdurmak için iş dünyasından gelen teşvik paketi çağrılarına olumlu cevap vermezken, analistler sanayideki yavaşlamanın diğer sektörlere yayılacağı endişesi taşıyor.

Brexit belirsizliği, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler, otomobil başta olmak üzere Alman ürünlerine gelen yumuşak küresel talep ülkenin ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı.

Öte yandan, Alman hükümetinin bu hafta sonbahar dönemi büyüme tahminini açıklaması bekleniyor.

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alman ekonomisi almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı resesyon

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