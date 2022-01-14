HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alman ekonomisi 2021 yılında yüzde 2,7 büyüdü

Alman ekonomisi 2021 yılında yüzde 2,7 büyüdü

14.01.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Federal İstatistik Dairesi, Alman ekonomisinin 2021 yılında büyüdüğünü açıkladı.

Alman ekonomisi 2021 yılında yüzde 2,7 büyüdü

Gayrisafi millî hasıla yüzde 2,7 oranında arttı. Bugün açıklanan verilere göre Almanya'nın gayrisafi milli hasılası 2021 yılında yüzde 2,7 oranında arttı.

Pandemi nedeniyle 2020 yılında yüzde 4,6 küçülen ekonomide, durgunluk nedeniyle kısmen iyileşme sağlanabildiği açıklandı. İstatistik Dairesi'nin açıkladığı veriler ayrıca 2021 yılının Ekim ve Aralık aylarında gayrisafi milli hasılanın bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 ila yüzde 1 düştüğünü gösterdi.

Açıklanan oranlara ekonomi uzmanlarından çeşitli yorumlar geldi. Sebastian Dullien, 2021 yılının başında tahmin edilen büyümenin gerisinde kalındığını, bunun nedeninin de yeni pandemi dalgalarının ülke içi tüketimi azaltması, otelcilik ve turizm sektörlerinin olumsuz etkilenmesi olduğunu açıkladı.

VP Bankası'ndan Thomas Gitzel, normal zamanlarda bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik büyümeye sevinilebileceğini ancak pandemi koşullarında söz konusu rakamların "normal" sayılması gerektiğini söyledi. Gitzel koronanın etkisini tahmin edilenden daha çok göstermesinin hizmet sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Reuters / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
‘Ekmeği kaça satıyorsun ulan!’ dedi ve ateş açtı…‘Ekmeği kaça satıyorsun ulan!’ dedi ve ateş açtı…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.