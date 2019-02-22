HABER

Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte büyümedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 14:49 | Son Güncelleme

Alman ekonomisinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmediği teyit edildi - Büyümede düşük performansa en büyük etkiyi otomobil sektörü gösterdi

BERLİN (AA) - Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisinin, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla büyümediğini teyit etti.

Destatis'in bugün açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmedi.

Alman ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralmıştı. Üst üste iki çeyrek dönemde ekonominin negatif büyümesi halinde resesyon teşhisi konuluyor. Böylece Avrupa’nın en büyük ekonomisi resesyona girmekten son anda kurtulduğu da teyit edildi.

Büyümede düşük performansa en büyük etkiyi otomobil sektörü gösterdi. Sektör, emisyon konusundaki mevzuat değişikliklerine adapte olmada sorun yaşadığından dolayı üretimde sorun yaşıyordu.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümede özellikle yurt içi talepten olumlu katkılar geldi. Kamu nihai tüketim harcamaları belirgin şekilde yükselirken, hane halkı tüketim harcamaları hafif yükseldi. Sermaye oluşumu için de büyük oranda olumlu bir gelişme gözlemlendi.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,5 büyüyerek hız kesti. Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesi, ticaret ihtilafları ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 1 büyümesini bekliyor.

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Alanya'da sahile ölü gümüş balıkları vurduAlanya'da sahile ölü gümüş balıkları vurdu
Datça'da Türk ve Yunan yüzücülerden dostluk antrenmanıDatça'da Türk ve Yunan yüzücülerden dostluk antrenmanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alman ekonomisi büyüme

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adım adım onları takip ediyor

Adım adım onları takip ediyor

Sahile inen şoke oldu! Binlercesi kıyıya vurdu

Sahile inen şoke oldu! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan görüntü! Orta Anadolu tehdit altında

Korkutan görüntü! Orta Anadolu tehdit altında

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

İstanbullular dikkat! Bu geceden itibaren...

Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri!

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.