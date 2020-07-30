Alman Ekonomisi Corona'dan Kurtulamadı

Almanya ekonomisi, Corona virüsü salgınının etkisiyle son çeyrek dönemde de küçülme kaydetti ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 oranında geriledi.

Alman ekonomisinde Nisan-Haziran ayları arasında kaydedilen daralmanın, 2008-2009 finansal ve ekonomik krizindeki gerilemeyi geçerek en büyük daralmaya dönüştüğünü belirten uzmanlar, üç aylık dönem olarak ele alındığında "İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır resesyonun yaşandığını ve tarihi bir küçülme söz konusu olduğunu" belirtiyorlar.

Korona virüsünün yayılmasını önlemek için hükümet ve sanayi çevreleri tarafından Mart ayından sonra alınan önlemler, birçok ekonomik faaliyette kısıtlamaya gidilmesi, bazı işletmelerin kapanmasıyla, ihracatın zayıflaması, üretimin yavaşlaması, tüketimin de neredeyse durma noktasına gelmesi Alman ekonomisinin büyümesini olumsuz etkileyen unsurlar.

Ekonomi, salgınının etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetmişti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Corona salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.