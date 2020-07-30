Alman Ekonomisi Corona'dan Kurtulamadı

Almanya ekonomisi, Corona virüsü salgınının etkisiyle son çeyrek dönemde de küçülme kaydetti ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 oranında geriledi.
Alman ekonomisinde Nisan-Haziran ayları arasında kaydedilen daralmanın, 2008-2009 finansal ve ekonomik krizindeki gerilemeyi geçerek en büyük daralmaya dönüştüğünü belirten uzmanlar, üç aylık dönem olarak ele alındığında "İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır resesyonun yaşandığını ve tarihi bir küçülme söz konusu olduğunu" belirtiyorlar.
Korona virüsünün yayılmasını önlemek için hükümet ve sanayi çevreleri tarafından Mart ayından sonra alınan önlemler, birçok ekonomik faaliyette kısıtlamaya gidilmesi, bazı işletmelerin kapanmasıyla, ihracatın zayıflaması, üretimin yavaşlaması, tüketimin de neredeyse durma noktasına gelmesi Alman ekonomisinin büyümesini olumsuz etkileyen unsurlar.
Ekonomi, salgınının etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetmişti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Corona salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin tahminlerine göre, ülke ekonomisinin belkemiği olarak tanımlanan ihracat yılsonu itibarıyla, 2019’a oranla yüzde 15 civarında azalacak. Bu rakam, Alman dış ticareti ile ilgili istatistik tutulmaya başlanan 1950 yılından bu yana en büyük düşüş anlamına geliyor.
Pandemi öncesinde, Ocak ayında Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen Alman hükümeti, salgının ekonomiye etkilerini frenleyebilmek ve toparlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, toplam 1 trilyon 130 milyar Euro’luk bir teşvik paketi çıkardı ve katma değer vergilerini yüzde 3 oranında azalttı.
Haziran’dan bu yana ödenen teşviklerle, çeşitli sektörlere mali yardımın yanı sıra artan işsizlikle mücadeleye ek kaynak aktarılması planlanıyor.
Ekonomistler, üçüncü çeyrekle birlikte ekonomide toparlanmanın tekrar başlayacağını tahmin ederken, pandeminin seyrinin yanı sıra, toparlanma için bir tehdit oluşturan yüksek işsizliğin halen risk olarak kalmaya devam ettiğini vurgulanıyor.
Bugün açıklanan Temmuz ayı verilerine göre, işsiz sayısı 57 bin artarak 2 milyon 910 bine yükseldi. Geçen yıl Temmuz ayı sonu itibariyle karşılaştırıldığında işsiz sayısı bir yılda 670 bin arttı. Almanya’da salgın nedeniyle yarım-gün çalışanların sayısı ise 6 milyon 700 bini buldu.