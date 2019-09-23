HABER

"Alman ekonomisi için endişeye sebep yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

Almanya Merkez Bankası raporu: - "Uzmanlar, Alman ekonomisinde art arda iki çeyreklik potansiyel bir daralmanın henüz endişe teşkil ettiğine inanmıyor" - "Uzmanlar, böyle bir durumun (iki çeyrek üst üste daralma) ekonomik genişlemedeki daralmanın büyük ölçüde sanayi ile sınırlı kalması nedeniyle genel genişleme döneminin sonunu temsil etmediğini söylüyor. Böyle bir düşüş, şu anda Alman ekonomisi için aşırı ısınma döneminden çıkarak normale dönme döneminin bir parçası olarak görülmeli"

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) raporunda, uzmanların, Alman ekonomisinde art arda iki çeyreklik potansiyel bir daralmanın henüz endişe teşkil ettiğine inanmadığı belirtildi.

Bundesbank, ekonomiye yönelik eylül ayı raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinin ihracata dayalı sektörlerden dolayı yılın üçüncü çeyreğine durgun bir başlangıç yaptığı belirtilerek, sanayi üretiminin temmuz ayında düşüşünü sürdürdüğü, temmuzun tatil zamanı olmasının bu düşüşte rol oynadığı ancak bunun ana faktör olmadığı vurgulandı.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Uzmanlar, Alman ekonomisinde art arda iki çeyreklik potansiyel bir daralmanın henüz endişe teşkil ettiğine inanmıyor. Uzmanlar, böyle bir durumun (iki çeyrek üst üste daralma) ekonomik genişlemedeki daralmanın büyük ölçüde sanayi ile sınırlı kalması nedeniyle genel genişleme döneminin sonunu temsil etmediğini söylüyor. Böyle bir düşüş, şu anda Alman ekonomisi için aşırı ısınma döneminden çıkarak normale dönme döneminin bir parçası olarak görülmeli."

Alman ekonomisinin özellikle küresel ekonomik ortamın neden olduğu risklerle karşı karşıya kaldığına işaret edilen raporda, jeopolitik veya ticari gerilimlerin ihracata dayalı Alman endüstrisindeki düşüşü artırdığı uyarısında bulunuldu.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Bingöl'de 'Annelere destek, teröre lanet' eylemiBingöl'de 'Annelere destek, teröre lanet' eylemi
Neslican’ın sevenlerinden mezarına ziyaretNeslican’ın sevenlerinden mezarına ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Bundesbank ekonomi

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti'ne karşı PKK'dan kara propaganda

PKK'nın hain planı deşifre edildi!

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Önder Aytaç'a 11 yıl 3 ay hapis cezası

Önder Aytaç'a 11 yıl hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kariyeribb'yi açıkladı

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir'de fabrika yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.