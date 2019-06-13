"Alman ekonomisi için ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri düşük"

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde Alman ekonomisinde görülen önemli büyümenin ardından ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentilerinin düşük olduğunu duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın, küresel ticaret ihtilafları gibi dış ekonomik ortamdan olumsuz etkilenmeye devam ettiği belirtilerek, "Bu yılın ilk çeyreğinde Alman ekonomisinde görülen önemli büyümenin ardından ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri düşük. Sanayi üretimi, nisanda keskin bir düşüş gösterdi ve imalat sektöründeki yeni siparişler düşük seviyelerde istikrar kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomide yavaşlamanın ilk belirtilerinin iş gücü piyasasında görüldüğü aktarılan raporda, istihdamdaki artışın düşük kalarak devam ettiği vurgulandı.

Küresel ekonominin ticari ihtilaflardan "muzdarip" olduğu, bu ihtilafların Alman şirketlerinin yurt dışı siparişlerini etkilediği belirtilen raporda, ülkenin mal ve hizmet ihracatının nisanda cari fiyatlarla yüzde 3,4 azaldığı bildirildi.