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"Alman ekonomisi için ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri düşük"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: - "Bu yılın ilk çeyreğinde Alman ekonomisinde görülen önemli büyümenin ardından ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri düşük"

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde Alman ekonomisinde görülen önemli büyümenin ardından ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentilerinin düşük olduğunu duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın, küresel ticaret ihtilafları gibi dış ekonomik ortamdan olumsuz etkilenmeye devam ettiği belirtilerek, "Bu yılın ilk çeyreğinde Alman ekonomisinde görülen önemli büyümenin ardından ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri düşük. Sanayi üretimi, nisanda keskin bir düşüş gösterdi ve imalat sektöründeki yeni siparişler düşük seviyelerde istikrar kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomide yavaşlamanın ilk belirtilerinin iş gücü piyasasında görüldüğü aktarılan raporda, istihdamdaki artışın düşük kalarak devam ettiği vurgulandı.

Küresel ekonominin ticari ihtilaflardan "muzdarip" olduğu, bu ihtilafların Alman şirketlerinin yurt dışı siparişlerini etkilediği belirtilen raporda, ülkenin mal ve hizmet ihracatının nisanda cari fiyatlarla yüzde 3,4 azaldığı bildirildi.

Raporda, ikinci çeyrekte ekonomideki durgun dönemden sonra gelecek çeyreklerde dış ekonomik ortamın kademeli iyileşmesinin ülke ekonomisine olumlu etkisi olacağı kaydedildi.

Brexit belirsizliği, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü.

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