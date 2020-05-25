Alman ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

Ekonomi Bakanı, KOBİ'lere 25 milyar euroluk ek yardım yapılmasını istedi. Ekonomik küçülmeye koronavirüs nedeniyle tüketim harcamalarının ve yatırımların azalması neden oldu.

Federal İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamada "Bu, 2008/2009 finans ve ekonomi krizinden bu yana en büyük ve Almanya’nın birleşmesinden bu yana ikinci büyük geri düşüş oldu" denildi. Ortaya çıkan duruma özel tüketim harcamalarının yüzde 3,2 oranında ve donatım yatırımlarının yüzde 6,9 oranında düşmesinin neden olduğu kaydedildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dış ticaret de kesintiye uğradı. Almanya’dan yapılan ihracat yüzde 3,1 oranında azalırken, Almanya’ya yapılan ithalat da yüzde 1,6 oranında geriledi. Sadece inşaat yatırımlarının yılın ilk çeyreğinde 2019’un sonuna nazaran yüzde 4,1 oranında arttığı kaydedildi. Ancak inşaat branşı da virüs krizine bağlı olarak 2020 yılı için beklentilerini belirgin bir şekilde azalttı.

Almanya’da koronavirüs pandemisinin neden olduğu kısıtlamalar mart ayı ortasında başladığı için yılın ikinci çeyreğinde ekonominin ilk çeyreğe göre daha fazla frenlendiği tahmin ediliyor. Alman hükümeti 2020 yılında Almanya’da savaş sonrası en büyük ekonomik durgunluğun yaşanacağı tahmininde bulunmuştu. Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 6,3 oranında azalacağı tahmin edilmişti.