Alman Ekonomisi Pandemiyi Yenebilecek mi?

Almanya’da ekonomi dünyası, neredeyse bir yıla yakın bir süredir devam eden kısıtlama ve önlemlerin olumsuz etkileri nedeniyle oldukça endişeli. Ekonomi uzmanları, "Kapanmanın maliyeti uzun vadede çok yüksek olacak" derken, "Kapalı işletmelerin hızlı bir açılma perspektifine ihtiyacı var. Aksi halde onbinlerce işletmeyi kaybedeceğiz, büyük bir iflas dalgası geliyor" şeklinde konuşuyor.
Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmeier de, daha geçen hafta bir açıklama yaparak, özellikle son üç ayda, salgının ikinci dalgasında kısıtlamaların sertleştirilerek uygulanmasıyla ekonomik toparlanmanın büyük ölçüde durma noktasına geldiğini belirtti ve bu konudaki endişelerin artmasına neden oldu.
Ancak bugün açıklanan bir rakam ekonominin üzerindeki kara bulutların bir nebze olsun dağılmasına neden oldu. Buna göre, geçen yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın tüm kısıtlamalara ve yaşanan krize rağmen, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttığı bildirildi.
İstatistikçiler, 2020 yılının başında bu dönem için yüzde 0,1'lik bir artış beklediklerini açıklamışlardı. Ekonomi pandeminin doruk noktasında, geçen yılın ikinci çeyreğinde tarihi bir oranla yüzde 9,7 oranında küçülmüştü. Yapılan analizlerde, yaz aylarında kısıtlamaların kısmen hafifletilmesinin de etkisiyle üçüncü çeyrekte iyileşmenin gerçekleştiği belirtiliyor, özellikle tüketimin ve ihracatın hemen arttığı ifade ediliyor. Bu küçük sayı, yani yüzde 0,3 ekonomi çevreleri tarafından "büyük bir umut" olarak tanımlanıyor ve Almanya’daki sert önlemlerin kaldırılmasının ekonomiyi, geçen yılın üçüncü çeyreğinden de güçlü bir şekilde yeniden tırmandıracağı, ivme kazandıracağı tezine delil olarak gösteriliyor.
Kapanma sürecinden daha az etkilenen büyük işletmelerden çok perakendeciler ve hizmet sektörü, kısıtlamaların kaldırılması konusunda adeta gün sayıyor. Almanya'da perakendecilerin günlük ciro kaybı toplamda 700 milyon Euro. Sektörün bir perspektife sahip olmadığını belirterek, hala açılış değil kapanış stratejilerinin gündemde olduğunu ve birçok perakendecinin artık ne yapacağını bilmediğini ifade eden yetkililer, işletmelerin açılmasına Mart ayında izin verilmesi halinde satışların 3 ay içinde 2020 yılı seviyesine geleceğini tahmin ediyor.
Merkel ne diyor?
Peki, sadece Almanya değil, tüm Avrupa’yı etkileyebilecek bir açılma kararı konusunda Başbakan Angela Merkel ve hükümet ne diyor? Başbakan, kısıtlamaların kaldırılması konusunda umut vermekten kaçınıyor. Merkel’in, aşıların etkisi hissedilinceye kadar kısıtlamaların devam etmesinden yana olduğu, bu nedenle de önlemlerin yaz aylarına kadar devam edebileceği tahmin ediliyor. Buna göre, Merkel restorant, mağaza ve işyerlerinin açıldıktan sonra, geçen sonbaharda olduğu gibi, yeniden kapanması gibi bir durum yaşanmasını engellemek istiyor. Önlemleri uzatmak istemesinin nedeni ise Corona virüs mutasyonunun yayılımı ile ilgili duyulan endişe. Vakaların gerilemesi kamuoyunda "Virüs etkisini kaybetti" duygusu uyandırırken, Merkel’in yanısıra virologlar da daha bulaşıcı olan yeni tür virüsün tehlikesinin sürdüğünü vurguluyorlar.
Almanya'da salgınla mücadele kapsamında kısıtlamalar 7 Mart'a kadar uzatılmıştı. Merkel gelecek hafta 3 Mart’ta eyalet başbakanlarıyla biraraya gelerek, bundan sonra izlenecek stratejiyi ve kısıtlamalarda bir yumuşama olup olmayacağını belirleyecek.