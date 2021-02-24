Alman Ekonomisi Pandemiyi Yenebilecek mi?

Almanya’da ekonomi dünyası, neredeyse bir yıla yakın bir süredir devam eden kısıtlama ve önlemlerin olumsuz etkileri nedeniyle oldukça endişeli. Ekonomi uzmanları, "Kapanmanın maliyeti uzun vadede çok yüksek olacak" derken, "Kapalı işletmelerin hızlı bir açılma perspektifine ihtiyacı var. Aksi halde onbinlerce işletmeyi kaybedeceğiz, büyük bir iflas dalgası geliyor" şeklinde konuşuyor.

Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmeier de, daha geçen hafta bir açıklama yaparak, özellikle son üç ayda, salgının ikinci dalgasında kısıtlamaların sertleştirilerek uygulanmasıyla ekonomik toparlanmanın büyük ölçüde durma noktasına geldiğini belirtti ve bu konudaki endişelerin artmasına neden oldu.

Ancak bugün açıklanan bir rakam ekonominin üzerindeki kara bulutların bir nebze olsun dağılmasına neden oldu. Buna göre, geçen yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın tüm kısıtlamalara ve yaşanan krize rağmen, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttığı bildirildi.

İstatistikçiler, 2020 yılının başında bu dönem için yüzde 0,1'lik bir artış beklediklerini açıklamışlardı. Ekonomi pandeminin doruk noktasında, geçen yılın ikinci çeyreğinde tarihi bir oranla yüzde 9,7 oranında küçülmüştü. Yapılan analizlerde, yaz aylarında kısıtlamaların kısmen hafifletilmesinin de etkisiyle üçüncü çeyrekte iyileşmenin gerçekleştiği belirtiliyor, özellikle tüketimin ve ihracatın hemen arttığı ifade ediliyor. Bu küçük sayı, yani yüzde 0,3 ekonomi çevreleri tarafından "büyük bir umut" olarak tanımlanıyor ve Almanya’daki sert önlemlerin kaldırılmasının ekonomiyi, geçen yılın üçüncü çeyreğinden de güçlü bir şekilde yeniden tırmandıracağı, ivme kazandıracağı tezine delil olarak gösteriliyor.