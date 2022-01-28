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Alman ekonomisi son çeyrekte küçüldü

28.01.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 oranında küçüldü.

Alman ekonomisi son çeyrekte küçüldü

Konjonktürün frenlenmesinde Delta ve Omicron varyantları rol oynadı.Koronavirüs varyantları Delta ve Omicron Almanya'da 2021 yılının son çeyreğinde ekonomik konjonktürü frenledi. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre Alman ekonomisi Ekim-Aralık döneminde bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 0,7 oranında küçüldü. Reuters'e konuşan ekonomistler yüzde 0,3'lük bir küçülme tahmininde bulunmuşlardı. Federal İstatistik Dairesi Ocak ortasında yaptıkları tahminde de gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 0,5 ile yüzde 1,0 oranında azalacağını öngörmüştü.

Ekonomistler Omicron dalgasının ekonomik konjonktürü bu yılın ilk çeyreğinde de olumsuz etkilediğini tahmin ediyor. Arka arkaya iki çeyrekte ekonominin daralmasının teknik olarak bir resesyon anlamına geldiği belirtiliyor. İlkbaharda ekonominin pandeminin hızını azaltması halinde belirgin bir biçimde canlanacağı tahmin ediliyor.

Almanya'da Federal Hükümet bu yıl için yüzde 3,6'lık ekonomik büyüme ve 2023 için de gayrisafi yurt içi hasılada (GSYİH) yüzde 2,3'lük artış tahmininde bulunuyor. Geçen yıl ekonomide yüzde 2,8'lik büyüme kaydedilmişti. Ancak Alman ekonomisinde koronanın ilk yılı olan 2020'deki yüzde 4,6'lık küçülme henüz telafi edilemedi.

Reuters / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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