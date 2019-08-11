Alman Ekonomisi Zorda mı?

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yükselen ticaret gerilimi geçen hafta dünya borsalarının üst üste değer kaybetmesine neden oldu. Borsalardaki çalkantıdan en çok etkilenen merkezlerden biri Almanya’daki Frankfurt Borsası oldu. DAX endeksi sadece Cuma günü yüzde 1,28 oranında değer kaybetti. Borsada işlem gören hisse senetlerinden 451’i değer kaybetti, değer kazananların sayısı sadece 228 olarak belirlendi. Borsalardaki huzursuzluğun ötesinde, ekonomik veriler de sanayi çevrelerinde tedirginliğe yol açıyor. Analizcilerin Alman ekonomisinin geleceğinde karanlık bulutlar biriktiği uyarısı Alman ekonomisini son yıllarda artık unutulan bir karamsarlığa sürüklüyor. Anlaşmasız bir Brexit olasılığı ve İtalya'daki politik belirsizliğin de Almanya’daki beklentilere olumsuz yansıdığına işaret ediliyor.

Alman ekonomisinin bel kemiği olarak tanımlanan ihracattaki düşüş şu anda en çok tedirginlik yaratan durum. İhracatta yıllardır ABD ve Çin’le dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Almanya'nın ihracatının Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1, bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 8 oranında gerilediği açıklandı. Böylece son üç yılın en büyük düşüşü kaydedilmiş oldu. 2018’de 1 trilyon 317 milyar Euro ihrcatı olan ülkenin bu konuda gerilemesinin sonucu olarak reel büyümesinin yüzde 0,6‘yı aşamayacağı vurgulanıyor.