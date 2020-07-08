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Alman Ekonomisinde Sonbaharda ‘Yaprak Dökümü’ Beklentisi

08.07.2020 18:27 | Son Güncelleme

Almanya'nın en önemli düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) son anketi sonbaharda özellikle hizmet sektöründe korkutucu oranda iflas dalgası beklendiğini gösteriyor

Alman Ekonomisinde Sonbaharda ‘Yaprak Dökümü’ Beklentisi

Tüm ülke ekonomileri gibi Alman ekonomisi de Corona virüsü salgınıyla birlikte gelen kısıtlamalardan ağır bir şekilde etkilendi. Son dört ayda neredeyse tüm ekonomik verilerde tarihi küçülme yaşayan ülkede, işsiz sayısı artıyor, sanayide üretim ve bireysel tüketim ise neredeyse durma noktasına geldi.

Uzmanlar, krizin önümüzdeki aylarda, okul tatili ve izin döneminin ardından etkisini çok daha derin biçimde göstermesini bekliyor. Son bir veri olayın ciddiyetini gösteriyor. Ülkedeki şirketlerin yüzde 21’i, başka bir deyişle her beş işyerinden biri geleceğini tehlikede görüyor ve iflas korkusu yaşıyor.

Hizmet sektöründe iflas dalgası beklentisi

Almanya'nın en önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) 7 bin işyerinin görüşünü alarak yaptığı tahminlerinde, sonbahar aylarında özellikle hizmet sektöründe korkutucu oranda iflas dalgası beklendiği belirtiliyor. Krizden en çok etkilenenlerin başında gelen seyahat acentaları ve tur operatörlerinde iflas beklentisi yüzde 85, otel sektöründe yüzde 76, gastronomi sektöründe iflas beklentisi yüzde 67. Otomotiv sektöründe yüzde 25’inin, diğer büyük sanayi şirketlerinin yüzde 17’sinin kepenk kapatmak zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

Olası iflaslar ve işyerlerinin kapanması sonucunda, Corona krizinin ekonomide tedavisi zor yaralar açmasından korkuluyor. Daha geçen yıl, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana istihdam edilen kişi sayısında en yüksek seviyeye ulaşılan, aynı zamanda 2 milyon işsizle birleşmeden bu yana en düşük işsizlik rakamlarını kaydeden ülkede, Corona salgının ekonomiye etkileri nedeniyle işsizliğin önümüzdeki yıla kadar 5 milyona ulaşmasından korkuluyor.

Haziran ayında işsizlik tavan yaptı

Haziran ayında işsizlik bir yıl öncesine kıyasla 637 bin artışla 2 milyon 800 bini buldu. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IFO), sonbahar aylarındaki işsiz sayısının 3 milyon olarak tahmin edildiğini açıkladı. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, pandemiden etkilenen ekonominin canlanması için 1 trilyon Euroyu aşan teşvik paketlerinin ve Katma Değer Vergisi’nin geçici olarak düşürülmesinin, ekonominin yeniden canlanmasını sağlayacağını, ancak bunun gelecek yılın ortasını bulacak bir süreç olduğunu söyledi ve hedefin 2022 yılına kadar işsiz sayısını Corona salgını öncesi rakamlara çekmek olduğunu duyurdu.

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin resesyon beklentisi

Federal hükümet, ekonominin belkemiği ihracatta koronavirüs önlemleri nedeniyle yüzde 30’lara varan daralmadan sonra, salgınının Alman ekonomisini İ̇kinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini kabullenmiş, ekonominin 2020’de yüzde 6,3 oranında küçülmesinin beklendiğini açıklamıştı. Corona öncesindeki tahminlerde, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesi öngörülüyordu.

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