Alman Ekonomisinde Sonbaharda ‘Yaprak Dökümü’ Beklentisi

Tüm ülke ekonomileri gibi Alman ekonomisi de Corona virüsü salgınıyla birlikte gelen kısıtlamalardan ağır bir şekilde etkilendi. Son dört ayda neredeyse tüm ekonomik verilerde tarihi küçülme yaşayan ülkede, işsiz sayısı artıyor, sanayide üretim ve bireysel tüketim ise neredeyse durma noktasına geldi.

Uzmanlar, krizin önümüzdeki aylarda, okul tatili ve izin döneminin ardından etkisini çok daha derin biçimde göstermesini bekliyor. Son bir veri olayın ciddiyetini gösteriyor. Ülkedeki şirketlerin yüzde 21’i, başka bir deyişle her beş işyerinden biri geleceğini tehlikede görüyor ve iflas korkusu yaşıyor.

Hizmet sektöründe iflas dalgası beklentisi

Almanya'nın en önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) 7 bin işyerinin görüşünü alarak yaptığı tahminlerinde, sonbahar aylarında özellikle hizmet sektöründe korkutucu oranda iflas dalgası beklendiği belirtiliyor. Krizden en çok etkilenenlerin başında gelen seyahat acentaları ve tur operatörlerinde iflas beklentisi yüzde 85, otel sektöründe yüzde 76, gastronomi sektöründe iflas beklentisi yüzde 67. Otomotiv sektöründe yüzde 25’inin, diğer büyük sanayi şirketlerinin yüzde 17’sinin kepenk kapatmak zorunda kalacağı tahmin ediliyor.