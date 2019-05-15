Alman Ekonomisinde ‘Umut Işığı’

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Çok sayıda ekonomist, 2018’in son üç ayından yola çıkarak, Alman ekonomisinin durgunluk, hatta resesyon dönemine girdiğini ve bunun Avrupa Birliği’nde de büyük sarsıntıya yola açacağını iddia etmişti.

2019 başında bu yıl için yüzde 1 oranında büyüme öngören Alman hükümeti, daha sonra tahminini yüzde 0,5'e indirdi. Ekonomistler hükümetin büyüme tahminini yüzde 0,8'e indirmesini bekliyordu. Uluslararası Para Fonu IMF'in beklentisi ise yüzde 1,3 büyüme yönündeydi.

Özellikle inşaat sektörüne yönelik yatırımların ve tüketim sektöründe iç talebin yükselmesiyle canlılık gösteren büyüme oranı, Euro Bölgesi’ndeki diğer ülkelerin ortalamasına da yakaladı.

Böylece 2008 sonrasında, dokuz yıl art arda büyüme kaydeden ama geçen yılın son çeyreğinde 0,2 oranında küçülen Alman ekonomisi tekrardan büyüme trendine girdi.

Uzmanlar önümüzdeki ayların gidişatı konusunda tahminde bulunmakta zorlanıyor. Dünya ekonomik konjonktüründeki risklerin sürdüğünü, otomobil sektöründeki yavaşlamanın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Önce Amerika" politikasıyla birlikte başlayan ticaret savaşlarının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten analistler, durgunluk tehlikesinin henüz geçmediği konusunda hemfikirler.

Federal Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de, ekonomideki büyümeyi ‘’ilk umut ışığı’’ olarak niteledi, ancak ‘’Aşırı sevinecek bir durum yok” dedi. Altmaier, ticarette yaşanan uluslararası çatışmaların henüz çözüme kavuşmadığını belirtti ve "Serbest ticareti teşvik edecek kalıcı çözümler için yoğun çaba sarf etmeliyiz" dedi.

Altmaier, küçük ve orta ölçekli şirketlerin yatırımlarını kolaylaştırmak için bürokratik engellerin azaltılması yönünde bir dizi adımın planlandığını duyurdu.

Gidişatı Brexit belirleyecek

Alman ekonomisinin gidişatı belirleyecek bir diğer etken Brexit. İngiltere’nin AB’den ayrılık anlaşmasının ertelenmesinin Alman ekonomisine bir süre için nefes aldırdığı, ancak belirsizliği ortadan kaldırmadığının altı çizilirken, Brexit’in ne zaman olursa olsun gerçekleşmesinin Almanya'ya maliyetinin 9 milyar 500 milyon Euro olacağı vurgulanıyor.