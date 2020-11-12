Alman ekonomisine göçmen takviyesi

Geçen yıllardan örnekler veren Alman uzman, Almanya'da 2019'da iş hayatına atılan 605 bin şirketin yaklaşık 160 bininin göçmenler tarafından kurulduğunu ifade etti. Uzman böylece göçmenlerin kurduğu şirketlerin tüm şirketlere oranının bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak yüzde 26'ya ulaştığını belirtti.

KfW Baş Ekonomisti Fritzi Köhler-Geib, "Yeni şirketlerin kurulması ekonominin sürdürülebilirliği için önemli" dedi. Bu açıdan bakıldığında Almanya'nın göçmenler tarafından kurulan şirketlerden uzun yıllardır istifade ettiğini kaydeden Köhler-Geib, göçmenlerin serbest meslek sahibi olma isteğinin ekonomiye olumlu katkıları olduğunu kaydetti.

Almanya Yatırım Bankası (KfW) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, göçmen sermayeli şirketler Alman ekonomisi için önemli rol oynuyor.

Şirketin yöneticilerinin Almanya'da yaşayan Türk asıllı Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci olması ise gözleri ülkede göçmen kökenlilerce kurulan şirketlere çevirdi.

Köhler-Geib, göçmenlerin yenilikçi ruhları ve büyüme yönelimlerinin kendilerini şirket kurmaya yönlendirdiğini savundu.

İş piyasaları onları ticarete zorluyor

KfW'nin yaptığı araştırmadan çıkan diğer bir sonuca göre göçmenler iş piyasasında yeterince yer edinemiyorlar, böylece ağırlıklı olarak, daha fazla risk de alarak serbest mesleklere yöneliyorlar ve kendi işyerini kuruyorlar. Buna ek olarak, serbest meslek sahibi olan tanıdıkları ve akrabaları da teşvik edici unsurlar olarak ortaya çıkıyor.

Almanya'da Alman vatandaşlığına sahip olmayan veya doğduğunda Alman vatandaşlığı bulunmayan kişiler göçmen kökenli olarak nitelendiriliyor.

Kfw'den araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada, korona krizi nedeniyle bir çok şirketin kuruluşunun rafa kaldırıldığı belirtilirken, kriz sırasında yaratıcı fikirler geliştiren şirketlerin ise bu durumdan istifade ettikleri kaydedildi.

Köhler-Geib, krizin aynı zamanda inovasyonlar için bir katalizatör görevi görebileceğini belirterek, "Yenilikçi iş fikirleriyle yeni ihtiyaçları karşılayan girişimciler yarının büyük kazananları olabilir” diye konuştu.