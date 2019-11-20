‘Alman Elçiliği İçin Görev Yapan Türk Avukat Tutuklandı’

Alman medyası, Ankara’da Almanya Büyükelçiliği için görev yapan bir Türk avukatın "casusluk" şüphesiyle Eylül’de tutuklandığını bildirdi. Alman basını, Ankara’daki tutuklamanın Alman Dışişleri Bakanlığı ile Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’nce doğrulandığını da duyurdu. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan bir Türk avukat "casusluk" şüphesiyle tutuklandı. NDR ve WDR televizyon kanallarıyla, Der Spiegel dergisinin verdiği habere göre Ankara’da tutuklanan Yılmaz S. adlı avukatın yüzlerce dosyasına el konuldu. Dosyalarda “Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu yapan terör örgütü PKK üyeleriyle FETÖ’cü olarak bilinen isimlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı” ve “Bu dosyaların Milli İstihbarat Teşkilatı’nın eline geçtiği” iddia ediliyor. Söz konusu avukatın 17 Eylül’de büyükelçiliğe giderken, yolda durdurularak gözaltına alındığı öne sürülürken, suçlama ve gözaltı gerekçesinin neden iki ay sonra açığa çıktığı konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

"İltica başvurularında oynama yapıldı" iddiası 18 Eylül’de Türk basınında çıkan bazı haberlerde, Yılmaz S.’le birlikte bir başka avukatın, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel verilerini derledikleri, bunları raporlayarak Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerin büyükelçiliklerine verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları bildirilmişti. Alman basınında çıkan son haberlerde ise, tutuklanan Yılmaz S.’nin casuslukla suçlandığı, somut olarak da “15 Temmuz darbe girişiminden sonra Almanya’ya sığınan PKK’lı ve FETÖ’cü kişilerin iltica başvurularının karar verici konumundaki Alman makamı Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından kabul edilmesi için ilgili bilgilerde oynama yaptığı” öne sürülüyor. Haberlerde, Yılmaz S.’nin gözaltına alınmasından sonra, Ankara’da çalıştığı büronun arandığı ve en az 280 dosyaya el konulduğu da aktarılıyor. Ankara’daki Alman Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Türk Dışişleri ile bağlantı kurarak, söz konusu avukatın Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’ne ilettiği bilgilerin "rutin" olduğunu söyleyerek, avukatın serbest bırakılmasını istediği de Alman basınında yer alan haberler arasında.