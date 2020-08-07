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Alman emniyet birimlerinde aşırı sağcılık

07.08.2020 19:10 | Son Güncelleme

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisinin bir araştırmasına göre, Almanya polis teşkilatlarında 2014’ten bu yana memurlarla ilgili aşırı sağcılık şüphesiyle tutulan dosya sayısı 400'ü geçiyor.

Alman emniyet birimlerinde aşırı sağcılık

Alman makamlarının elinde, eyalet ve federal polis teşkilatlarında görevli memurların aşırı sağcı faaliyetleri ile ilgili en az 400 dosya bulunduğu bildirildi. Almanya'da yayımlanan haftalık haber dergisi Spiegel'in, federal ve eyalet içişleri bakanlıklarında yaptığı ilgili ankete göre, eyalet polis teşkilatlarında, 2014 yılından bu yana aşırı sağcı, ırkçı ya da Yahudi düşmanı faaliyet şüphesi ile 340 tutanak tutuldu.

Federal İçişleri Bakanlığı'nın da, Federal Polis Teşkilatı içinde, 2012'den bu yana 36 aşırı sağcı, 25 ırkçı ve 12 de "İmparatorluk vatandaşı" hareketine yakınlık şüpheleriyle ilgili, polis memurları hakkında dosya tuttuğu belirtildi.

Hessen Emniyet Teşkilatı ve aşırı sağcılık

"NSU 2.0" imzalı aşırı sağcı tehdit mektupları ile ilgili de zan altında olan Hessen eyalet polis teşkilatının, Spiegel'in araştırmasında da, 70 şüpheli polis memuru ile açık ara önde olduğu görülüyor. Aşağı Saksonya, Schleswig-Holstein, Bavyera ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde de bir düzineye yakın dosya tutulduğu, Bremen ve Saar eyaleti gibi küçük eyaletlerin polis teşkilatlarında ise, aşırı sağcılık kuşkusu uyandıran sadece birkaç vaka olduğu ancak bunların da daha sonra ispatlanamadığı ifade ediliyor.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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