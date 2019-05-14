Alman Emniyet Teşkilatı Başkanı'ndan aşırı sağ uyarısı

Münch, "Çok açık ve net söylüyorum: İmparatorluk Vatandaşları’nın (Reichsbürger) emniyette yeri yoktur" dedi.Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch emniyetin 2018 yılında siyasi motifli işlenen suçlara dair raporu öncesinde Alman Yazıişleri Ağı'na (RND) açıklama yaptı. Holger Münch, Alman güvenlik birimleri içinde son yıllarda ortaya çıkan aşırı sağcı olaylara değinerek, radikallerin üzerine daha sert gidilmesi gerektiğini söyledi. Münch, aşırı sağcıların da içinde bulunduğu İmparatorluk Vatandaşları'na (Reichsbürger) dikkat çekerek, "Çok açık ve net söylüyorum: İmparatorluk Vatandaşları'nın (Reichsbürger) emniyette yeri yoktur" dedi.

Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le birlikte siyasi motifli işlenen suçlara dair raporu açıklayacak. Rapora göre 2018 yılında Almanya'da radikal solcuların işlediği şiddet eylemlerinde düşüş kaydedildi. Aşırı sağcıların saldırıları ise önceki yıllarla aynı oranda. Emniyet Teşkilatı'na göre dini motifli saldırılarla Türkiye gibi başka ülkelerde yaşanan gerginlik ya da sorunların Almanya'ya yansıması nedeniyle işlenen suçlar arttı.