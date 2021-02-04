Alman Etik Kurulu'ndan aşı ayrıcalığına ret

Bazı siyasiler, aşı yaptıranların restoran veya sinema gibi yerlere gidebilmelerini istiyor.Almanya'da devam eden aşı kampanyası, aşı olanlara ayrıcalık tanınıp tanınmaması gerektiği tartışmasına yol açtı. Tartışmayla ilgili tavsiyesini açıklayan Alman Etik Kurulu da korona aşısı yaptıranlara devlet tarafından ayrıcalık tanınmasına karşı olduğu görüşünü dile getirdi.

Etik Kurulu Başkanı Alena Buyx, Perşembe günü Berlin'de yaptığı açıklamada, aşılananların virüsü başkalarına bulaştırıp bulaştırmayacaklarının henüz kesin olarak bilinmediğine dikkat çekerek ayrıcalık talebinin bu durumun netlik kazanmasından sonra gündeme gelebileceğini söyledi.

Korona salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların temel haklara ciddi müdahaleler içerdiğini vurgulayan Buyx, enfeksiyon sayılarının düşmeye devam etmesi halinde pandemiyle mücadele için getirilen kısıtlamaların, salt aşı yaptıranlar için değil, toplumun genelini kapsayacak şekilde sonlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Kurul'un tavsiye kararı