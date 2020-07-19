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Alman Eyaletlerinden Kongre’ye Asker Çekmeyin Çağrısı

19.07.2020 22:00 | Son Güncelleme

Almanya’da 4 eyaletin başbakanı Kongre’ye bir mektup göndererek Amerika’nın Almanya’dan asker çekmemesini istedi

Alman Eyaletlerinden Kongre’ye Asker Çekmeyin Çağrısı

Almanya’da 4 eyaletin başbakanı Kongre’ye bir mektup göndererek Amerika’nın Almanya’dan asker çekmemesini istedi.

Eyalet başbakanları Kongre üyelerine Trump yönetiminin bu planını durdurma çağrısı yaptı.

Başkan Donald Trump geçen ay Almanya’daki Amerikan askeri sayısını 9500 azaltarak 25 bine indireceğini açıklamıştı.

Trump, Almanya’nın NATO içinde payına düşeni ödemediğini belirtiyor.

Almanya’daki Amerikan üslerine ev sahipliği yapan 4 eyaletin başbakanı Senatör Mitt Romney ve Jim Onhofe de dahil Kongre’nin 13 üyesine konuyla ilgili bir mektup kaleme aldı.

Bavyera, Hesse’nin de aralarında bulunduğu eyaletlerin başbakanları mektupta Kongre üyelerine, kendilerine destek vermeleri ve iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmeleri çağrısı yaptı.

Eyalet başbakaları Kongre üyelerinden ayrıca Amerika’nın gelecekte Almanya ve Avrupa’daki varlığının da garanti altına alınmasını istedi.

Berlin’deki Amerikan Büyükelçiliği sözcüsü mektupla ilgili bir yorum yapmadı. Geçen ay Washington bu hareketin NATO’yu güçlendireceğini belirtmişti.

Ancak başbakanlar eyaletlerindeki Amerikan güçlerinin Avrupa’nın ve NATO’nun harakat kabiliyetinin belkemiğini oluşturduğunu belirttiler.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre söz konusu 9500 askerin Polonya’ya kaydırılması söz konusu.

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