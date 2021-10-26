Alman Federal Meclis Başkanvekilliği’ne Özoğuz Seçildi

Alman Federal Meclisi, 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından bugün ilk kez toplandı. Meclisin tek gündem maddesi Meclis Başkanı ile yardımcılarının seçilmesi oldu. 18’i Türkiye kökenli toplam 736 üyeden oluşan meclis, Sosyal Demokrat Partisi’nden (SPD) Türkiye kökenli milletvekili Aydan Özoğuz’u Federal Meclis Başkanvekilliği’ne seçti.

Federal Meclis’in göreve başlamasıyla Başbakan Angela Merkel ve bakanların görevi de sona ermiş oldu, ancak Merkel yeni başbakan seçiline kadar görevine usulen devam edecek.

Federal Meclis'te yapılan başkanlık seçimleri öncesinde, Alman siyasetinin en kıdemli isimlerinden biri olarak 1972 yılından beri kesintisiz milletvekiliğini sürdüren ve son 5 yılda meclisi yöneten Wolfgang Schäuble, yaptığı konuşmada toplumda demokratik tartışma kültürünün yozlaştığını ve meclisin bu konuda örnek oluşturması gerektiğini, karşıt görüşlere de saygı duyulmasına alternatif olmadığını söyledi.

Daha sonra yapılan seçimde başkanlığa 2019’dan bu yana SPD Meclis Grubu Başkanvekilliği görevini yürüten Bärbel Bas 576 milletvekilinin oyu ile seçildi. Ülke protokolünde Cumhurbaşkanı Frans Walter Steinmeier’in ardından ikinci sırada gelen Federal Meclis Başkanı koltuğuna oturan ve 2009 yılından beri milletvekili olan Bas,Meclis’in tarihindeki üçüncü kadın başkanı oldu.

Bas, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada demokrasinin korunması gereken bir kurumolduğunu ifade ederek, genel kurulda yapılacak tartışmalarda da centilmenlik ve saygının unutulmaması çağrısında bulundu.

Özoğuz’un siyasi geçmişi

SPD’li politikacının seçilmesinin ardından başkan vekilleri seçimine geçildi. Federal Meclis’te grubu bulunan her partiden bir meclis başkanvekili aday gösterilirken, Sosyal demokratların adayı Aydan Özoğuz 544 oyla bu göreve seçilmeyi başardı. Özoğuz’un meclis başkanvekilliğine seçilmesi, kadın milletvekillerinin yanısıra Alman siyasetindeki göçmenlerin temsiliyeti açısından da büyük önem taşıyan bir adım olarak yorumlandı.

1967 yılında göçmen bir ailenin çoçuğu olarak Hamburg’da dünyaya gelen Özoğuz, Aralık 2013’te kurulan koalisyon hükümetinde göç, sığınmacı ve uyumdan sorumlu bakan olarak görev yaptı. Bu şekilde, Almanya’nın Türkiye kökenli ilk federal bakanı olarak tarihe geçti. Ayrıca uzun süre SPD’nin parti başkan yardımcılığını yürüten Özoğuz, aynı zamanda partinin Müslüman Sosyal Demokratlar Çalışma Grubu’nun kurucularından biri. SPD’nin yönetim kurulunda görevine devam eden Özoğuz, 2017 genel seçimlerinden sonra kurulan koalisyon hükümetinde ise görev almadı.

Öte yandan meclis tüzüğüne göre her partiden bir başkan yardımcısı seçilmesi öngörüldüğü halde, sağ popülist ve Müslüman göçmen karşıtı Almanya için Alternatif’in (AfD) gösterdiği aday diğer partiler tarafından rededilerek, devre dışı kaldı. Son yasama döneminde de AfD’li adaylardan hiçbiri çoğunluğu sağlayamadığı için bu parti için öngörülen koltuk boş kalmıştı.

Merkel yeni hükümet kurulana kadar görevi başında

Bu arada meclisin toplanması sonrasında, Başbakan AngelaMerkel ve bakanların görevi de sona ermiş oldu. Merkel ve kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’e çıkarak, görevlerinin sona erdiğine dair belgeleri aldı. Steinmeier, daha sonra Merkel’den anayasa uyarınca yeni hükümet kurulana kadar görev devam etmesini istedi. Bu durumda Merkel, muhtemelen 6 Aralık tarihine kadar usulen başbakanlığa devam edecek.

Öte yandan 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra SosyalDemokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’inbiraraya gelerek kurmayı hedefledikleri, partilerin renkleri nedeniyle "trafik lambası koalisyonu" olarak tanımlanan hükümet modeli için resmi görüşmeler sürüyor. Kasım ayı sonunda müzakerelerin tamamlanmasını hedefleyen taraflar, bunun için 22 çalışma grubu oluşturdu. SPD’li Olaf Scholz’un 6 Aralık’ta Angela Merkel’in yerine başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

