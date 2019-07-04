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Alman filmleri temmuz ayında Goethe-Institut İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Temmuz ayı boyunca Alman sinemasından 4 film, ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Goethe-Institut İstanbul ve Beyoğlu Pera Sineması iş birliğiyle düzenlenen "Pazartesi Filmleri" programında temmuz ayı boyunca 4 film sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Pera Sineması'nda ücretsiz olarak izlenime sunulacak filmler arasında "Koş Lola Koş", "Kara Göründü", "Yazlık" ve "Neukölln Unlimited" yer alıyor.

Program kapsamında 8 Temmuz'da seyredilebilecek, 1998 yapımı Alman gerilim filmi "Koş Lola Koş"ın yönetmen koltuğunda Tom Tykwer'in oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Franka Potente, Moritz Bleibtreu ve Herbert Knaup yer alıyor.

Yönetmenliğini Judith Keil ile Antje Kruska'nın gerçekleştirdiği, orijinal ismi "Land in Sicht" olan "Kara Göründü" adlı belgesel türündeki film, 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Thomas Loibl, Laura Tonke ve Ursula Werner'in başrollerini paylaştığı "Yazlık" adlı film de 22 Temmuz'da seyredilebilecek. Alman yapımı film, 2017 Münih Film Festivali'nde "En İyi Yapım" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini, 2017 Bavyera Film Ödülleri kapsamında ise "En İyi Senaryo" ödülünü aldı.

Orijinal ismi "Berlin City Limits" olan 2010 yapımı belgesel türündeki "Neukölln Unlimited" adlı film ise 29 Temmuz'da izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
alman sineması Goethe-Institut Istanbul

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