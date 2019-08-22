Alman Firma Kamil Koç'u Satın Alıyor

Avrupa’da şehirlerarası otobüs sektörünün devi FlixBus, Türkiye’nin en köklü otobüs sirketlerinden Kamil Koç’u satın alıyor. FlixBus’un kurucusu ve CEO'su Jochen Engert, “Türkiye’nin en deneyimli otobüs şirketi Kamil Koç'un satışı konusunda şu anki sahibi Actera’yla anlaştık. Yetkililerin satışa izin vermesinden hemen sonra, Türkiye’de otobüsle seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız" dedi.

Kamil Koç’un hizmet sunduğu sefer ağını genişletmeyi hedeflediklerini, ayrıca otobüs saatlerini de kendi algoritmalarına göre ayarlayacaklarını duyuran Engert, 93 yıldır faaliyet gösteren Kamil Koç’un alımı için ne kadar para ödeneceği konusunda bir açıklama yapmadı.

Kamil Koç, 2013 yılında İstanbul merkezli Actera Group’a 65 milyon dolara satılmıştı. Firma, kendi rakamlarına göre bin araçlık filosuyla, 61 şehirden yılda yaklaşık 20 milyon yolcuya hizmet veriyor.

2013 yılında Alman otobüs piyasasının serbestleştirilmesinin ardından faaliyetlerine başlayan FlixBus ise, Avrupa'da yüzlerce şehri kapsayan çok geniş bir ağa sahip ve açık ara pazar lideri. 3 binden fazla otobüsten oluşan bir filosu bulunan şirket, 29 ülkede 2 bin noktaya sefer yapıyor ve kendi rakamlarına göre 50 milyona yakın yolcu taşıyor.