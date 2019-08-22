Alman Firma Kamil Koç'u Satın Alıyor

Avrupa’da şehirlerarası otobüs sektörünün devi FlixBus, Türkiye’nin en köklü otobüs sirketlerinden Kamil Koç’u satın alıyor. FlixBus’un kurucusu ve CEO'su Jochen Engert, “Türkiye’nin en deneyimli otobüs şirketi Kamil Koç'un satışı konusunda şu anki sahibi Actera’yla anlaştık. Yetkililerin satışa izin vermesinden hemen sonra, Türkiye’de otobüsle seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız" dedi.
Kamil Koç’un hizmet sunduğu sefer ağını genişletmeyi hedeflediklerini, ayrıca otobüs saatlerini de kendi algoritmalarına göre ayarlayacaklarını duyuran Engert, 93 yıldır faaliyet gösteren Kamil Koç’un alımı için ne kadar para ödeneceği konusunda bir açıklama yapmadı.
Kamil Koç, 2013 yılında İstanbul merkezli Actera Group’a 65 milyon dolara satılmıştı. Firma, kendi rakamlarına göre bin araçlık filosuyla, 61 şehirden yılda yaklaşık 20 milyon yolcuya hizmet veriyor.
2013 yılında Alman otobüs piyasasının serbestleştirilmesinin ardından faaliyetlerine başlayan FlixBus ise, Avrupa'da yüzlerce şehri kapsayan çok geniş bir ağa sahip ve açık ara pazar lideri. 3 binden fazla otobüsten oluşan bir filosu bulunan şirket, 29 ülkede 2 bin noktaya sefer yapıyor ve kendi rakamlarına göre 50 milyona yakın yolcu taşıyor.
Geçen ilkbahar aylarında Avrupa’daki bazı hatlarında elektrikli otobüs ile sefer başlatan FlixBus, bir süredir ABD’de de faaliyet gösteriyor ve ülkenin 180 noktasından otobüs bağlantısı sağlamayı hedefliyor.
Flixbus Avrupa’da tekelleşiyor
Şirket, Türkiye’de servisli otobüs yolculuğu kültürüne alışmış olanlar için yabancı bir konseptle çalışarak, bilet fiyatlarını çok ucuz tutmasıyla tanınıyor. Esnek fiyatlarla kimi zaman 99 cente bile yolcu taşınırken, biletler sadece internet üzerinden ve telefon uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Otobüs içinde Türkiye’de birçok şirket tarafından sunulan yiyecek, içecek servisi, ekranlı koltuklar gibi hizmetler yok; buna karşılık ücretsiz internet servisi ve her koltukta usb şarj girişi bulunuyor. Öte yandan genelde yer rezervasyonu yapılmadığı için, ilk gelen bulduğu yere oturabiliyor. Avrupa’daki hatlarda çalışan otobüslerin 3 yaş ve altında olması gerekiyor. Bu koşulun Türkiye’de de uygulanıp, uygulanmayacağı şu an için bilinmiyor.
FlixBus’un, Türkiye’de seferlere başlaması sonrasında, ülkede faaliyet gösteren otobüs firmalarını nasıl etkileyeceğini kestirmek güç. Ancak bilinen gerçek şirketin son altı yılda Avrupa otobüsle ulaşım sektöründe neredeyse tüm rakiplerini yutarak devleştiği ve adeta tekel haline geldiği.
FlixBus Almanya’da 2013’den bu yana faal ve iki yıl önce demiryolu sektörünü de girerek, Berlin, Hamburg, Köln ve Stuttgart kentlerine tren seferlerine başladı. 2013’de 82 yıllık tabu yıkılıp, özel otobüs seferlerine izin veren yasa yürürlüğe girene dek, Almanya’da tren yollarının gelişmesi amacıyla birkaç istisna hariç şehirlerarası otobüs taşımacılığı yasaktı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum