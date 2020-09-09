Alman Firmadan 15 Dakikada Sonuç Veren Corona Testi

Alman tanı testi üreticisi Qiagen firması, Salı günü yaptığı açıklamada 15 dakikada sonuç veren ve saatte 30 numuneyi test edebilen Corona virüsü antijen testini çıkarmaya hazırlandığını bildirdi.

Şirket, testin iki farklı versiyonunu hazırladıklarını; bunlardan birinin laboratuvarlarda, diğerininse havaalanı, stadyum gibi hastaların tespit edilmesinin önemli olduğu yerlerde kullanılmasını öngördüklerini kaydetti.

Test henüz ABD’de kullanılması için onaylanmadı, ancak şirket ürünü Kasım ayında çıkarmayı planlıyor. Antijen testleri moleküler tanı testlerinden daha hızlı olmalarıyla biliniyor. Ancak antijen testlerinin laboratuvarlarda yapılan moleküler tanı testine oranla pozitif vakaları tespit etmekteki başarısı daha düşük.

Qiagen ise deneylerin testin pozitif vakaların tespit edilmesinde yüzde 90 başarılı olduğunu, negatif vakaların tespit edilmesindeyse yüzde 100 başarılı olduğunu ortaya koyduğunu öne sürüyor.

Test eHub denilen küçük taşınabilir bir cihazla uygulanacak. Cihaz aynı anda sekiz kişiden alınan burun sürüntüsü örneklerini inceleyebiliyor.