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Alman firmaların istihdam eğilimi arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

Almanya'da geçen ay 104,1 puan olan Ifo İstihdam Barometresi, bu ay 105,1’e çıktı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da firmaların istihdam eğilimini değerlendiren Ifo İstihdam Barometresi, ağustos ayında 105,1 puana yükseldi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da temmuzda 104,1 puan olan İstihdam Barometresi'nin, ağustos ayında 105,1 puana yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Alman şirketlerin yeni personel aramaya devam ettiği ve Alman işgücü piyasasında olumlu gelişmenin sürdüğü kaydedildi.

Mevcut istihdam dinamiklerinin arkasındaki ana unsurun hizmet sektörü olduğu belirtilen açıklamada, “Ulaştırma ve lojistikte de son dönemlerde büyüme faktörleri önemliydi. İmalatta, iki yıllık bir patlamanın ardından işe alma eğilimi yavaş yavaş normal seviyelere döndü. Burada, makine mühendisliği ve elektrik endüstrisi itici güçler olarak belirlendi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ticaret sektöründe yeni işe alımların kısmen genişlediği ve iş gücü piyasasındaki sıkıntıya rağmen, inşaat sektörünün hala personel seviyelerini yukarı taşımaya çalıştığı kaydedildi.

Ifo İstihdam Barometresi anketi, imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret ile hizmet sektörlerindeki işletmelerin aylık yeni istihdam beklentisini değerlendiriyor. Firmalardan, gelecek 3 aya ilişkin istihdam planları hakkında rapor isteniyor.

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Almanya Ifo Ifo istihdam barometresi

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