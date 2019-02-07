Alman-Fransız ortak savaş uçağı için imzalar atıldı

Uçakların 2040 yılına kadar Almanya ve Fransa'nın filolarına katılması hedefleniyor.Almanya ve Fransa ortaklığında geliştirilmesi planlanan yeni nesil savaş uçakları için Paris'te imzalar atıldı. Proje kapsamındaki jetler, Avrupalı havacılık devi Airbus ve Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilecek. Jetler, Alman Eurofighter ve Dassault'un ürettiği Rafale savaş uçaklarının yerini alacak.

Paris'teki imza töreninde konuşan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, jetlerin 2040 yılında hizmet vermeye başlaması amacıyla koydukları hedefe ulaşılması için önemli bir adım atıldığını söyledi. Alman bakan, 2040 hedefini kastederek "Bunu başarmak istiyorsak hemen çalışmaya başlamalıyız" dedi.

Törene Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de katıldı. Parly, üretilmesi planlanan savaş uçağının, iki ülke hava kuvvetleri arasındaki "yakın ilişkiyi teyit edeceğini" belirtti.

Almanya ve Fransa'nın imzaladığı 65 milyon euro değerindeki sözleşme, iki ülkenin eşit oranda finansman sağladığı programın ilk iki yılını kapsıyor.