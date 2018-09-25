Alman Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Türkiye'ye eleştiri

Grindel, Alman televizyon kanalı ZDF’de yayınlanan röportajda, Türkiye'nin gerçekçi olmadığı hâlde UEFA'ya her türlü garantiyi verdiğini söyledi. Grindel, şampiyonayı hangi ülkenin düzenleyeceğine karar verecek olan UEFA Yönetim Kurulu'nun, Almanya’nın ise neler yapabileceğini iyi bildiğini belirtti. Grindel, “Bir Euro tutacak dersem, bir Euro tutar. Bu sözüm 2024 için de geçerlidir” dedi.

Ceferin: Üyelere güveniyorum

UEFA Başkanı Ceferin, Yönetim Kurulu üyelerinin "şeffaf ve doğru karar vereceklerine güvendiğini” söyledi. Ceferin azami kâr elde etmenin UEFA için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalar, UEFA için aynı zamanda ciddi bir gelir kaynağı. Bu nedenle turnuvalardan elde edilecek gelirler de UEFA'nın ev sahibi ülkeleri belirlemesinde rol oynuyor. Almanya'nın vergi muafiyetini kaldırmış olması, gelirleri düşürecek bir faktör olarak görülüyor. Vergi muafiyeti güvencesi veren Türkiye ise mali menfaat açısından UEFA nezdinde bir adım öne çıkıyor.

Türkiye'nin verdiği vergi muafiyeti güvencesi, UEFA'nın geçen Cuma yayımladığı değerlendirme raporunda dikkat çekmişti. Ancak raporda genel olarak Almanya'nın adaylık dosyası daha olumlu değerlendirilmişti. Türkiye'ye özellikle insan haklarına saygı kriteri açısından eleştiri getirilmişti. Raporun, UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde yapılacak oylama açısından bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak oylamaya katılacak UEFA Yönetim Kurulu üyelerine, her iki ülkenin adaylık dosyaları konusunda fikir vermesi açısından önem taşıyor.