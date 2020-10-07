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Alman Futbol Federasyonu’na vergi baskını

07.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Alman Futbol Federasyonu (DFB) binası ve federasyon yetkililerinin evleri vergi sahteciliği soruşturması kapsamında arandı.

Alman Futbol Federasyonu’na vergi baskını

Federasyon yöneticilerinin milyonlarca euroluk vergi usülsüzlüğü yapmakla suçlanıyor.Franfurt Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Alman Futbol Federasyonu’na (DFB) baskın düzenlendiği ve federasyon binası dahil olmak üzere federasyonun eski ve şu an görev yapan yetkililerinin evlerinin vergi usulsüzlüğü soruşturması kapsamında arandığı bildirildi.

Savcılık açıklamasında federasyonun altı eski ve şu an görev yapan üyesinin "ciddi vergi usulsüzlüklerini” inceleyen bir soruşturmaya uğradığı belirtildi. Savcılık açıklamasında "Şu ana kadar yapılan soruşturma suçlananların vergi yanlışlığını bildiğini ancak DFB'ye ciddi bir vergi avantajı sağlamak için ses çıkarmadığını ortaya koydu” denildi.

Açıklamada kimlerin soruşturmaya uğradığına dair isim verilmedi. Bu kişilerin 2014 ve 2015 yılında Almanya milli takımının maçlarının stadyum içindeki reklam gelirlerinin vergi bildirimlerinde "bilerek yanlış beyanda bulunarak” varlık yönetimi geliri olarak bildirdiği ve bu şekilde 4.7 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.

DFB varlık yönetiminden elde ettiği gelirler için vergi ödemiyor ancak diğer ticari faaliyetlerden doğan gelirler için vergi ödemekle yükümlü. DFB’nin bu konudaki sorulara yanıt vermediği bildirildi.

Hessen, Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yapılan baskına 200 yetkilinin katıldığı bildirildi.

DFB skandalları

DFB daha önce de usulsüzlüklerle gündeme gelmişti. Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi için futbol federasyonu yetkilileri tarafından rüşvet ödendiği iddiaları üzerine 2015 yılında soruşturma başlatan, İsviçre Başsavcılığı 2006 FIFA Dünya Kupası’nın organizatörleri hakkında geçen yıl dava açmıştı. İsviçre şampiyonanın Almanya’ya verilmesi süreciyle ilgili olarak Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) eski başkanları Wolfgang Niersbach ve Theo Zwanziger, eski genel sekreteri Horst R. Schmidt ile FIFA’nın İsviçreli eski Genel Sekreteri Urs Linsi hakkında, "DFB Teftiş Kurulu'nu, 6,7 milyon euro tutarındaki ödemenin gerçek nedeni konusunda hileli yollarla yanıltmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

Geçen yıl Alman Futbol Federasyonu (DFB) eski başkanı Reinhard Grindel şüphe oluşturan ek gelirleri ve 6 bin euro değerinde bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğine dair haberlerin medyada yer alması üzerine istifa etmişti.

SID, AFP, Reuters / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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