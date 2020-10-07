Alman Futbol Federasyonu’na vergi baskını

Federasyon yöneticilerinin milyonlarca euroluk vergi usülsüzlüğü yapmakla suçlanıyor.Franfurt Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Alman Futbol Federasyonu’na (DFB) baskın düzenlendiği ve federasyon binası dahil olmak üzere federasyonun eski ve şu an görev yapan yetkililerinin evlerinin vergi usulsüzlüğü soruşturması kapsamında arandığı bildirildi.

Savcılık açıklamasında federasyonun altı eski ve şu an görev yapan üyesinin "ciddi vergi usulsüzlüklerini” inceleyen bir soruşturmaya uğradığı belirtildi. Savcılık açıklamasında "Şu ana kadar yapılan soruşturma suçlananların vergi yanlışlığını bildiğini ancak DFB'ye ciddi bir vergi avantajı sağlamak için ses çıkarmadığını ortaya koydu” denildi.

Açıklamada kimlerin soruşturmaya uğradığına dair isim verilmedi. Bu kişilerin 2014 ve 2015 yılında Almanya milli takımının maçlarının stadyum içindeki reklam gelirlerinin vergi bildirimlerinde "bilerek yanlış beyanda bulunarak” varlık yönetimi geliri olarak bildirdiği ve bu şekilde 4.7 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.