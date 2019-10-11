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Alman futbolunda "Barış Pınarı" krizi

11.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

Almanya 2.

Alman futbolunda "Barış Pınarı" krizi

Futbol Ligi takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin’in, Türkiye’nin Suriye harekatını desteklemesi büyük tartışma yarattı. Taraftarlar Şahin’in takımdan gönderilmesini talep ediyor. Futbol Ligi'nde (2. Bundesliga) mücadele eden ülkenin köklü takımlarından FC St. Pauli’nin futbolcusu Enver Cenk Şahin, kişisel Instagram hesabından Türkiye’nin askeri harekatına verdiği destek nedeniyle yoğun tepki görüyor. Geleneksel olarak sol görüşlü bir taraftar kitlesine ve yönetimine sahip takımın 25 yaşındaki futbolcusu, söz konusu paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle! #barispinariharekati" ifadesini kullanmıştı.

St. Pauli camiasında büyük bir tartışmaya neden olan bu paylaşımın ardından kulüp resmi internet sayfasından bir mesaj yayınladı. Mesajda "FC St. Pauli, kulübün değerleri ile bağdaşmayan bu paylaşımı ve içeriği kabul etmemektedir. Kulüp olarak futbolcuyla hakkında görüştüğümüz konunun üzerinde, bir iç mesele olarak durmaya devam ediyoruz" denildi. Mesajın devamında, "Konu ile ilgili kulüp içi görüşmeler tamamlanmadan, FC St. Pauli olarak başka bir açıklamada bulunmayacağız. Asla savaş olmasın!" ifadeleri paylaşıldı.

Taraftar grubu Şahin'in gönderilmesini istiyor

FC St. Pauli takımının en ünlü taraftar grubu Pauli-Ultras'tan yapılan açıklamada ise "Bu Şahin'in ilk söylemsel ve medyatik hatası değil. Geçmişte de milliyetçi, rejim yanlısı ve Kürtlerin ölümü ile ilgili olarak aşağılayıcı açıklamaları olmuştu" denilerek, futbolcunun takımdan gönderilmesi talep edildi. Açıklamada, "Biz Ultralar'a göre Cenk Şahin bir daha FC St. Pauli forması ile sahaya çıkmamalıdır. Kulübe çağrıda bulunuyor ve Cenk Şahin'in 11 Ekim Cuma günü takımdan gönderilmesini talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.

2016 Dünya Futbol Şampiyonası'ndan önce de, Alman Milli Takımı formasını giyen Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için büyük tepki görmüş ve şampiyonanın ardından milli takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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