Alman futbolunda "Barış Pınarı" krizi

Futbol Ligi takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin’in, Türkiye’nin Suriye harekatını desteklemesi büyük tartışma yarattı. Taraftarlar Şahin’in takımdan gönderilmesini talep ediyor. Futbol Ligi'nde (2. Bundesliga) mücadele eden ülkenin köklü takımlarından FC St. Pauli’nin futbolcusu Enver Cenk Şahin, kişisel Instagram hesabından Türkiye’nin askeri harekatına verdiği destek nedeniyle yoğun tepki görüyor. Geleneksel olarak sol görüşlü bir taraftar kitlesine ve yönetimine sahip takımın 25 yaşındaki futbolcusu, söz konusu paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle! #barispinariharekati" ifadesini kullanmıştı.

St. Pauli camiasında büyük bir tartışmaya neden olan bu paylaşımın ardından kulüp resmi internet sayfasından bir mesaj yayınladı. Mesajda "FC St. Pauli, kulübün değerleri ile bağdaşmayan bu paylaşımı ve içeriği kabul etmemektedir. Kulüp olarak futbolcuyla hakkında görüştüğümüz konunun üzerinde, bir iç mesele olarak durmaya devam ediyoruz" denildi. Mesajın devamında, "Konu ile ilgili kulüp içi görüşmeler tamamlanmadan, FC St. Pauli olarak başka bir açıklamada bulunmayacağız. Asla savaş olmasın!" ifadeleri paylaşıldı.