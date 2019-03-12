Alman gazeteci Brase'nin Türkiye'deki basın kartı uzatıldı

Birkaç gün sonra Türkiye’ye döneceğini söyleyen Brase, diğer gazetecilerin de bekleyişlerini sürdürdüğünü kaydetti.Alman ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, basın kartının uzatıldığını ve birkaç gün içinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Salı günü Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Brase, "Türkiye (yanlış) kararını düzeltti. Jörg Brase basın kartını alacak. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a döneceğim. Thomas Seibert ve diğer birçok kişi ise kartını beklemeyi sürdürüyor” dedi.

Türkiye’de basın kartlarının süresi uzatılmayan Brase ile Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas Seibert, 10 Mart'ta Türkiye’den ayrılmışlardı.

Brase, İstanbul’dan ayrılmadan önce DW’ye yaptığı açıklamada, basın kartının süresinin neden uzatılmadığını bilmediğini dile getirerek, “Basın kartımın süresinin uzatılması için yaptığım başvurunun neden reddedildiği konusunda bugüne kadar hiçbir neden gösterilmedi” demişti. Aldığı ret yanıtı konusunda “geçerli bir neden” göremediğini belirten Brase, “En azından adli inceleme gerektirecek bir neden yok. Benim bildiğim kadarıyla, Türkiye’deki mevcut basın yasasını da ihlal etmedim” şeklinde konuşmuştu.

Seibert Tagesspiegel'de yayınlanan ve Türkiye'de muhabirlik yaptığı yıllarda tanık olduğu süreci anlatan yazısında, Ankara'nın gazetesi Tagesspiegel'e "Thomas Seibert'ten başka bir gazeteci gönderin" şeklinde "ahlaksız bir teklifte bulunduğunu" yazmıştı. Seibert, "Türk hükümeti Alman gazete ve televizyonları kontrol etme hedefine ulaşamayacak" demişti.

DW/BÜ,EC

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