HABER

Alman gazeteci Brase'nin Türkiye'deki basın kartı uzatıldı

12.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, basın kartının uzatıldığını açıkladı.

Alman gazeteci Brase'nin Türkiye'deki basın kartı uzatıldı

Birkaç gün sonra Türkiye’ye döneceğini söyleyen Brase, diğer gazetecilerin de bekleyişlerini sürdürdüğünü kaydetti.Alman ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, basın kartının uzatıldığını ve birkaç gün içinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Salı günü Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Brase, "Türkiye (yanlış) kararını düzeltti. Jörg Brase basın kartını alacak. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a döneceğim. Thomas Seibert ve diğer birçok kişi ise kartını beklemeyi sürdürüyor” dedi.

Türkiye’de basın kartlarının süresi uzatılmayan Brase ile Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas Seibert, 10 Mart'ta Türkiye’den ayrılmışlardı.

Brase, İstanbul’dan ayrılmadan önce DW’ye yaptığı açıklamada, basın kartının süresinin neden uzatılmadığını bilmediğini dile getirerek, “Basın kartımın süresinin uzatılması için yaptığım başvurunun neden reddedildiği konusunda bugüne kadar hiçbir neden gösterilmedi” demişti. Aldığı ret yanıtı konusunda “geçerli bir neden” göremediğini belirten Brase, “En azından adli inceleme gerektirecek bir neden yok. Benim bildiğim kadarıyla, Türkiye’deki mevcut basın yasasını da ihlal etmedim” şeklinde konuşmuştu.

Seibert Tagesspiegel'de yayınlanan ve Türkiye'de muhabirlik yaptığı yıllarda tanık olduğu süreci anlatan yazısında, Ankara'nın gazetesi Tagesspiegel'e "Thomas Seibert'ten başka bir gazeteci gönderin" şeklinde "ahlaksız bir teklifte bulunduğunu" yazmıştı. Seibert, "Türk hükümeti Alman gazete ve televizyonları kontrol etme hedefine ulaşamayacak" demişti.

DW/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Türkiye Dahil Birçok Ülke Boeing 737 Max 8 Seferlerini DurdurduTürkiye Dahil Birçok Ülke Boeing 737 Max 8 Seferlerini Durdurdu
Çin Teknolojide Üstünlük Planını Gözden GeçiriyorÇin Teknolojide Üstünlük Planını Gözden Geçiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki

Prestijli gazete İstanbul Boğazı'nı 'nehir' yaptı

Prestijli gazete İstanbul Boğazı'nı 'nehir' yaptı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa imamlarına saldırı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa imamlarına saldırı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu

Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu

Brezilya'nın en güzeli o seçildi!

İşte Brezilya'nın en güzel kızı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.