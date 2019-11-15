Alman gazetecilerden aşırı sağcı tehditlere karşı bildiri

Aşırı sağcı NPD 23 Kasım’da üç gazeteciye karşı gösteri düzenleyecek.Almanya'da gazeteciler, başta aşırı sağcı çevreler olmak üzere basın özgürlüğüne yönelik saldırı, tehdit ve artan baskı girişimlerini kınayan bir bildiri yayınladı. Medya kuruluşları, yargı ve siyasete yönelik kaleme alınan çağrıda basın özgürlüğünün daha iyi korunması talep edildi.

Aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) üç gazeteciye karşı 23 Kasım'da Hannover'de düzenlemeyi planladığı gösteriye dikkat çekilen bildiride kamuoyu, düzenlenecek karşı gösterilere de katılmaya çağırıldı.

Gazetecilere yönelik ölüm tehditlerinin artık nadir bir şey olmadığına, aşırı sağ etkinliklerde gazetecilerin saldırı ve tacize uğradığına dikkat çekilen bildiride, "23 Kasım'da Hannover'deki gösteride gazetecilere karşı nefret ve provokasyonu engellemek için tüm hukuki imkanların kullanılması” talep edildi.

Siyasilere çağrı

Bildiride Basın Konseyi, yayıncılar ve yazıişleri tehdit edilen gazetecilerle dayanışmaya çağrılırken siyasetçilere de gazetecileri daha iyi koruyacak yasal düzenlemelere gidilmesi çağrısı yapıldı. Künye zorunluluğunda yeni bir düzenlemeye gidilmesi, gazeteci ve blog yazarlarının özel adreslerinin daha iyi korunması, polislere medya mensupları ile ilgili konularda ek eğitim verilmesi, savcılık ve mahkemelerin gazetecilere saldırılar konusunda hassaslaşması ve tüm hukuki imkanların kararlı bir şekilde kullanılması gibi önlemler alınması talep edildi.