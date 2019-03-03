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Alman Gazetecilerin Basın Kartlarının Uzatılmamasına Berlin’den Tepki

03.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Türkiye’de görev yapan, Alman kanalı ZDF’in İstanbul Bürosu şefi Jörg Brase, Tagesspiegel Türkiye ve Ortadoğu muhabiri Thomas Seibert ve Alman NDR televizyonundan gazeteci Halil Gülbeyaz’ın basın kartlarının uzatılmaması, Federal Hükümet’in ve Almanya’daki basın örgütlerinin tepkisini çekti

Alman Gazetecilerin Basın Kartlarının Uzatılmamasına Berlin’den Tepki

Türkiye’de görev yapan, Alman devlet televizyon kanalı ZDF’in İstanbul Bürosu şefi Jörg Brase, Berlin’de yayımlanan Almanya’nın en saygın gazetelerinden Tagesspiegel Türkiye ve Ortadoğu muhabiri Thomas Seibert ve Alman NDR televizyonundan gazeteci Halil Gülbeyaz’ın süresi dolan basın kartlarının uzatılmaması, Federal Hükümet’in ve Almanya’daki basın örgütlerinin tepkisini çekti.

Federal Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'ye çağrı yaparak ülkedeki uluslararası basın mensuplarının çalışmalarının engellenmemesini talep ederken, "Basın kartlarının bir an önce verilmesi için adım atmaya çağırdık ve özgür basının Türkiye’de de temel bir hak olduğunu, herhangi politik bir nedenle başvuruların reddinin Almanya için büyük bir sorun olduğunu aktardık" şeklinde bir açıklama yaptı.

Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın mevkidaşı Mevlüt Çavuloğlu’na sms gönderdiği ve sorunu çözmesini rica ettiği açıklandı. Bakanlık adına konuşan bir sözcü, gelişmeleri "artan bir endişe ile" takip ettiklerini açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andreas Michaelis’in Türkiye‘nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı telefonla aradığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından alınan kararı resmi bir şekilde protesto ettiği öğrenildi.

Söz konusu kararın, Almanya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeniden yakınlaşmanın yaşandığı bir dönemde alınmasının Berlin’de şaşkınlık yarattığı gözlemlenirken, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ARD televiyon kanalı ve Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada "Bu kararı ben de anlamıyorum ve onaylamıyorum. Bu karar Türkiye’nin itibarına zarar veriyor, dolayısıyla Türkiye’nin menfaatine değildir. Gazeteciler Türkiye’de özgürce çalışmaktadır. Bu yüzden ben bu kararın yakın bir zamanda düzeltileceğini düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

Gazetecilere akreditasyon verilmemesi kararını "kesinlikle anlaşılmaz" olarak tanımlayan ZDF televizyon kanalı genel müdür yardımcısı Bettina Schausten, Türkiye’nin bu tutumla ZDF’in ülkeden haber geçmesini imkansız kıldığını öne sürdü. Tagesspiegel’in genel yayın yönetmeni Mathias Müller von Blumencron, Ankara’daki yetkililere seslenerek, "Alınan karar bizi derinden sarstı. Bunu basın özgürlüğüne karşı bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Muhabirimizin çalışmalarını sürdürebilmesi ve Türkiye’den haber geçmesi, özellikle Berlin’de yaşayan Türkler açısından da çok önemli" dedi ve söz konusu gazetecilerle ilgili kararın değişeceğine inandığını ifade etti.

Gazetecilerin basın kartlarının hangi somut nedenle uzatılmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan CİMER’in gönderdiği mailde, "Sayın Basın Mensubu, 2019 yılı için basın kartı yenileme başvurunuz olumsuz değerlendirilmiştir. Saygılarımızla" denilmekte. Jörg Brase ve Thomas Seibert, son olarak geçen Perşembe günü İstanbul’da yapılan AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’na akreditasyonları olmadığı için alınmamıştı. Seibert 1997 yılından bu yana Türkiye’de gazetecilik yaparken, ZDF temsilcisi Jörg Brase ise geçen yıl televizyon kanalının İstanbul bürosuna atandı.

Alman vatandaşı Halil Gülbeyaz ise 12 yıldır Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) adına Türkiye’den haber geçiyor. Türkiye'de yabancı gazetecilerin görev yapabilmesi için resmi izin niteliğini taşıyan basın kartı bir yıllığına veriliyor. Basın kartlarının geçerlilik süresi uzatılmayan gazetecilere, oturma izinlerinin de silinmesi nedeniyle, ülkeyi on gün içinde terk etmeleri koşulu getiriliyor.

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