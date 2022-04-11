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Alman gazetesi savaş karşıtı Rus gazeteciyi işe aldı

11.04.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman gazetesi Die Welt, Pazartesi günü, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini devlet televizyonundaki haber programı sırasında protesto eden Rus gazeteci Marina Ovsyannikova'yı işe aldığını açıkladı.

Alman gazetesi savaş karşıtı Rus gazeteciyi işe aldı

Gazeteden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Rus gazeteci Marina Ovsyannikova'nın "Die Welt için Ukrayna ve Rusya’yla başka yerlerden haber geçecek bağımsız muhabir" olarak görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre Ovsyannikova, Die Welt için hem yazılar kaleme alacak hem de gazetenin televizyon kanalında düzenli olarak yorumculuk yapacak.

Rus devlet televizyon kanalı Kanal Bir'de editörlük yapan Ovsyannikova, Mart ayında, kanalın akşam haberleri programı Vremya'nın yayını sırasında elinde "Savaşa Hayır" anlamına gelen İngilizce "No War" yazılı bir pankartla stüdyoya girmiş ve yayına çıkmıştı.

Bu olay, devlet medyasının sıkı kontrol altında tutulduğu Rusya'da olağanüstü bir gelişme olarak nitelendi.

Ovsyannikova, protesto eyleminden sonra gözaltına alınmış, serbest bırakılmadan önce 14 saat boyunca sorguya çekilmiş ve 30 bin ruble (280 dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Rus gazeteci, yeni yasalar uyarınca uzun hapis cezasıyla sonuçlanacak yeni bir yargılama süreciyle karşı karşıya kalabilir.

Ovsyannikova'nın durumu, uluslararası arenada dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal kararı sonrasında Rusya'da basın özgürlüğünün baskı altına alınmasına ilişkin kaygıların artmasına yol açtı.

Rus devlet televizyonundaki işini bıraktığını söyleyen Ovsyannikova, Rusya'da kalmak istediğini söyleyerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine yaptığı Fransa'ya sığınma teklifini geri çevirdi.

Die Welt'in yazı işleri müdürü Ulf Poschardt, Ovsyannikova'nın "belirleyici bir anda sergilediği cesareti" övdü ve Rus gazetecinin "devlet baskısı tehdidine rağmen en önemli gazetecilik değerlerini savunduğunu" söyledi.

Ovsyannikova, Die Welt gazetesinin "Şu anda Ukrayna'da sahadaki cesur insanların hararetle savunduğu özgürlüğü temsil ettiğini" kaydetti.

Ovsyannikova, "Bir gazeteci olarak özgürlüğü savunmayı görevim olarak kabul ediyorum" dedi.

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