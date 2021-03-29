Alman gazetesinin Dante eleştirisi İtalya’da tepki çekti: 'Anlamsız saldırılarla dolu bir makale'

İtalyanların “Yüce Şair” olarak andığı, İtalyan dilinin “babası” kabul edilen Dante Alighieri hakkında bir Alman gazetesinde yayımlanan eleştirel makale İtalya'da tepkilere yol açtı.

Bu yıl ölümünün 700. yılında anılan Dante, Almanya’da yayımlanan Frankfurter Rundschau gazetesinde bir yorum yazısına konu oldu. İtalya’da “Dante Günü” ilan edilen 25 Mart tarihinde yayımlanan yazıda İtalyan şairin İtalyan dili için önemi tartışmaya açıldı.

Arno Widmann imzalı yazıda, örneğin İngiliz şair ve yazar William Shakespeare'in Dante'ye kıyasla "ışık yılı farkıyla daha modern olduğu" görüşü savunuldu. Widmann ayrıca, Dante’nin İlahi Komedya’sındaki cehennem yolculuğunun, Muhammed Peygamber’e atfedilen cennet tasvirlerinden esinlenmiş olabileceği yönündeki bir iddiaya da yer verdi.

Dante'nin İlahi Komedya’sının "devasa bir ego eseri" olduğu, şairin ahlakçı ve yargılayıcı bir tutumla "Tanrı’nın işini" yapmaya çalıştığı gibi ifadelerin yer aldığı yazı, İtalya'da kültür-sanat ve siyaset çevrelerinden çok sayıda tepki aldı.