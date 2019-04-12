HABER

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:21 | Son Güncelleme

Almanya’da ilk okuldan beri tanıştığı Türk arkadaşı sayesinde, Alman genç kız, Zonguldak Alaplı ilçesi müftülüğünde müslüman oldu.Almanya vatandaşı olan 22 yaşındaki Johann Efselman, ilk okuldan beri aynı Okula giden Yunus Emre (24) evlenme kararı aldılar.Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinine giren Alman asıllı Johann Efselman, Zuhal ismini aldı.Okul arkadaşı Yunus Emre tanıştıktan sonra evlenme kararı alan gençler, Aileleri ile birlikte Alaplı İlçesindeki İlçe Müftülüğünde geldiler.

Almanya’da ilk okuldan beri tanıştığı Türk arkadaşı sayesinde, Alman genç kız, Zonguldak Alaplı ilçesi müftülüğünde müslüman oldu.
Almanya vatandaşı olan 22 yaşındaki Johann Efselman, ilk okuldan beri aynı Okula giden Yunus Emre (24) evlenme kararı aldılar.
Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinine giren Alman asıllı Johann Efselman, Zuhal ismini aldı.
Okul arkadaşı Yunus Emre tanıştıktan sonra evlenme kararı alan gençler, Aileleri ile birlikte Alaplı İlçesindeki İlçe Müftülüğünde geldiler. Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinine giren Alman asıllı Johann Efselman, Zuhal ismini aldı.
Zuhal Ataman, "Biz çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz.. Daha önceden ailemde Müslüman olan var olduğu için, kendi rızamla Müslüman olmaya karar verdim. Elimden geldiğince İslam dininin gereklerini yerine getirmeye çalışacağım. Müslüman olduğum için mutluyum" dedi.
Zonguldak Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Kayınpederi olan Şenol Ataman ile kayınvalide Şerif Ataman aracılığı ile dini bilgiler verdi. Daha sonra Müftü Aydın Bostancı tarafından , Müslümanlığı seçen Zuhal Ataman’a ihtida belgesi ile Kur’an-ı Kerim’in Almanca meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından eserler hediye etti.

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Gelen eleştirilere böyle tepki gösterdi: Üçüncü kişiye...

Gelen eleştirilere böyle tepki gösterdi: Üçüncü kişiye...

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.