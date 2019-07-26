BERLİN (AA) - Alman güvenlik birimleri, aşırı sağcı teröre karşı uyarıda bulundu.

Spiegel dergisindeki habere göre, Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Kassel Valisi Walter Lübcke'nin aşırı sağcı birisi tarafından öldürülmesine ilişkin basına kapalı düzenlenen Federal Meclis İçişleri Komisyonu'ndaki toplantıda, aşırı sağ terör tehlikesinin arttığına dikkati çekti.

Münch, toplantıdaki açıklamasında, aşırı sağcı çevrelerde terör gruplarının oluşabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

"Aşırı sağ tehlikesi sadece Almanya'da değil Avrupa genelinde arttı." diyen Münch, bu konuda acil harekete geçmek gerektiğinin altını çizdi.

Haldenwang da aşırı sağcıların internetten yaptıkları nefret içerikli paylaşımlardan "durumun alevlendirildiğini" ifade etti.

Aşırı sağ çevrede yeni bir dinamizm oluştuğunu belirten Haldenwang, bu çevreleri izlemek için daha fazla personele ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

- Ülkede aşırı sağcı saldırılarda artış görüldü

Almanya'da son dönemde aşırı sağcı saldırılarda artış görüldü. Geçen hafta Frankfurt kenti yakınlarındaki Waechtersbach beldesinde aşırı sağcı kişi, bir Eritreli'ye yönelik silahla saldırıda bulunduktan sonra intihar etmişti.

Daha önce de Kassel Valisi Walter Lübcke aşırı sağcı birisi tarafından öldürülmüştü.

Aşırı sağcılar tarafından camilere yönelik saldırılar gerçekleştirilmiş ve bomba ihbarları yapılmıştı.

