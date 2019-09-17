Alman güvenlik birimlerine göre Bağdadi'nin ses kaydı gerçek

Nerede olduğu bilinmeyen Bağdadi, tutuklu IŞİD üyelerini kurtarma çağrısı yapıyor.Alman güvenlik birimleri, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydının gerçek olduğu görüşünde. IŞİD lideri, Nisan ayındaki video görüntülerinin paylaşılmasından bu yana bir ilk olan ses kaydında, örgüt üye ve sempatizanlarına çağrı yapıyor.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan güvenlik çevrelerine göre, Ağustos ortasından Eylül ayı ortasına kadar geçen süre zarfında kaydedildiği tahmin edilen ses kaydı, Bağdadi'ye ait.

30 dakikalık ses kaydında Bağdadi, örgüt sempatizanlarına, tutuklu bulunan IŞİD üyesi kadın ve erkekleri kurtarma çağrısı yapıyor. Örgüt lideri ses kaydında ayrıca IŞİD üyelerine yönelik soruşturma yürüten yetkililere ve yargılayan hakimlere yönelik de saldırılar düzenlenmesini istiyor.

Tutuklu IŞİD üyelerini kurtarın mesajı

Bağdadi'nin ses kaydında, "Kardeşlerinizi kurtarmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve tutuldukları yerlerin duvarlarını yıkın" ifadelerini kullanıyor.