Alman güvenlik güçlerinde sağa kayış uyarısı

Merz’ın bu açıklamalarına Almanya’nın önde gelen polis sendikalarından da destek geldi. Alman Polis Sendikası (GdP) Başkan Yardımcısı Jörg Radek, "Birçok memurda bazı şeylerin yolunda gitmediği, sağ milliyetçi partilere duydukları sempatiden anlaşılıyor" dedi. Radek, 2015 senesinde yaşanan yoğun sığınmacı göçü sırasında, hükümetin talimatıyla sınır kapılarının açılması ile ilgili olarak, "Hükümet, sınırlarda verilen onca zorlu mücadelenin ardından federal polislerin kendilerine yasal olarak verilen izinsiz geçişleri engelleme görevinden neden vazgeçmeleri gerektiğini onlara anlatamadı" diyerek bu durumun federal sınır polislerinin AfD’ye sempati duymasını sağladığını kaydetti.

Siyasi partilerin önde gelen temsilcileri durumdan endişeli.Almanya’da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) önde gelen isimlerinden Friedrich Merz’ın başlattığı, polis ve asker arasında aşırı sağ ideolojinin giderek yaygınlaştığına dair tartışmanın yankıları sürüyor. Geçen haftasonunda Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, askerler ve polisler arasında sağ popülist AfD (Almanya için Alternatif) partisine kayışın arttığını dile getiren Merz, "Ordunun bir bölümünü AfD’ye kaybediyoruz. Federal sınır polisinin bazı bölümlerini AfD’ye kaybediyoruz" uyarısında bulunmuştu.

Polisler farklı "alternatiflere" yöneliyor

Fridrich Merz’ın söz konusu röportajda ifade ettiği, güvenlik güçlerinin aşırı sağa kaymalarını önlemek için partisi CDU’nun kayıtsız şartsız emniyet birimlerinin arkasında durması gerektiğine dair sözlerine ise destek, bir başka polis sendikası olan Federal Polis Sendikası’ndan (DPolG) geldi. Sendika Başkanı Ernst G. Walter, "Friedrich Merz’ın söylemlerini kesinlikle tasdik ediyorum. Sayıları giderek artan arkadaşlarımızın, kendilerini geleneksel partiler tarafından temsil edilmiyor hissetmelerini ve farklı ‘alternatifleri‘ düşünmelerini görmek, beni de endişelendiriyor" ifadesini kullandı.

Muhalefetin görüşleri

Tartışmalara katılan meclisteki muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti'nin meclis grubu iç politika sözcüsü Konstantin Kuhle, Merz’ın dile getirdiği sorunun sorumluluğunun Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’de olduğunu savundu. Polislerle anayasal düzen arasındaki makasın açıldığını kaydeden Kuhle, bunun nedeninin de gereksiz İslam tartışmaları başlatan ya da placebo etkisinden başka bir şeye yaramayan sınır dışı kararlarına imza atan Seehofer gibi insanlar olduğunu dile getirdi. Bir başka muhalefet partisi olan Yeşiller’in Eş Başkanı Robert Habeck ise, emniyet ve ordu teşkilatında aşırı sağ ideoloji ile ilgili yapısal bir sorun olup olmadığı hakkında bir değerlendirme yapamayacağını ancak memurların, anayasal düzene ettikleri yemine bağlı kalacaklarına ve bunu tüm siyasi eğilimlerin üstünde tutacaklarına inanmak istediğini belirtti.