HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman güvenlik güçlerine Can Dündar'ı koruma çağrısı

Alman güvenlik güçlerine Can Dündar'ı koruma çağrısı

23.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alman güvenlik güçlerine Can Dündar'ı koruma çağrısı

Gazeteci Can Dündar hakkında verilen 27 yıl 6 ay hapis cezasına Almanya'daki sivil toplum örgütleri ve siyasilerden tepki geldi.

Alman Gazeteciler Birliği de Dündar için Alman güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.Gazeteci Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında "casusluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına Almanya'dan tepkiler geliyor.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) gazeteci Can Dündar'a hakkında verilen hükmü "barbarlık" olarak nitelendirdi. "Can Dündar, araştırdı ve yazdı. Bu iyi bir gazetecilik örneğidir ama suç değildir" diyen Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall, "Özgür ülkelerde bunlar için gazetecilik ödülleri verilir ama Türkiye'de zindanlar layık görülüyor" ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Überall, Alman güvenlik güçlerine de Almanya'da yaşamını sürdüren Dündar'ı koruma çağrısı yaparak "Mesleştaşımızın Türkiye'ye kaçırılması her şekilde engellenmelidir" dedi.

"Kontrol altına alınan adaletin göstergesi"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sözcüsü Frank Schwabe de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kararı eleştirdi. Schwabe, "Can Dündar hakkında verilen karar Türkiye'de ürkütücü bir şekilde kontrol altına alınan adaletin göstergesidir. Kavala ve Demirtaş davaları nedeniyle Türkiye zaten Avrupa Konseyi'nden çıkarılmak üzere. Ne yazık ki Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa"dan uzaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Avrupa Parlementosu milletvekili Udo Bullmann da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Can Dündar'ın yanında olduğunu ifade etti. Bullmann, "Can Dündar ifade özgürlüğü kahramanıdır. Erdoğan'ın baskı politikaları başarısız olacak. Avrupa, Can Dündar'ın ve her koşulda açıkça düşüncelerini söyleyebilenlerin arkasında durmalı" dedi.

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) lideri Christian Lindner, Twitter hesabından "Can Dündar, gazeteci olarak basın özgürlüğüne uygun davrandığı için 27 yıl hapis cezası aldı. Bu karar Erdoğan'ın Avrupa değerlerinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor" paylaşımını yaptı.

Yeşiller Partili Cem Özdemir de "Araştırmacı gazeteciliği terör diye cezalandıranlar kendi suçlarını açığa çıkarıyor. Erdoğan gerçeklerden ne kadar korktuğunu gösteriyor. Arkadaşım Can Dündar'ın Almanya"dan yazmaya devam edebilmesinden dolayı mutluyum" ifadeleriyle karar tepkisini dile getirdi.

Mahkemenin kararı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı bugün davada karar çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

AFP, DW / AI, HS

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Harekete geçti, göl buharlaştıHarekete geçti, göl buharlaştı
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'na ait krater gölü buharlaştı

Harekete geçti, göl buharlaştı

Araştırma: Koronavirüs ilk kez İtalya’da ortaya çıktı

Araştırma: Koronavirüs ilk kez İtalya’da ortaya çıktı

Hindistan'da iktidar partisi milletvekili, rakip partiye katılan eşine boşanma davası açtı

Milletvekili, rakip partiye katılan eşinden boşanıyor

'İsa’nın çivisi' manastırının gizli odasında ortaya çıktı

'İsa’nın çivisi' manastırının gizli odasında ortaya çıktı

Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki buluşması gerçekleşti

Gökyüzündeki 'büyük buluşma' gerçekleşti!

Papa Francis, Instagram’dan bir başka modelin fotoğrafını beğendi

Papa Francis, Instagram’dan bir başka modelin fotoğrafını beğendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.