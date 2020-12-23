Alman güvenlik güçlerine Can Dündar'ı koruma çağrısı

Alman Gazeteciler Birliği de Dündar için Alman güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.Gazeteci Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında "casusluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına Almanya'dan tepkiler geliyor.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) gazeteci Can Dündar'a hakkında verilen hükmü "barbarlık" olarak nitelendirdi. "Can Dündar, araştırdı ve yazdı. Bu iyi bir gazetecilik örneğidir ama suç değildir" diyen Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall, "Özgür ülkelerde bunlar için gazetecilik ödülleri verilir ama Türkiye'de zindanlar layık görülüyor" ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Überall, Alman güvenlik güçlerine de Almanya'da yaşamını sürdüren Dündar'ı koruma çağrısı yaparak "Mesleştaşımızın Türkiye'ye kaçırılması her şekilde engellenmelidir" dedi.

"Kontrol altına alınan adaletin göstergesi"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sözcüsü Frank Schwabe de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kararı eleştirdi. Schwabe, "Can Dündar hakkında verilen karar Türkiye'de ürkütücü bir şekilde kontrol altına alınan adaletin göstergesidir. Kavala ve Demirtaş davaları nedeniyle Türkiye zaten Avrupa Konseyi'nden çıkarılmak üzere. Ne yazık ki Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa"dan uzaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.