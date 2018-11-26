HABER

Alman hasta bakıcının öldürdüğü öne sürülen kadının Mardin'deki mezarı açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

ALMANYA'da hasta bakıcılığı yaparken, işlediği cinayetler nedeniyle ömür boyu hapse çarptırılan Niels Högel'in (41) öldürdüğü iddia edilen Seyro Duran'ın Mardin'deki mezarı, savcılık kararıyla açıldı.

MİDYAT (Mardin), (DHA) - ALMANYA'da hasta bakıcılığı yaparken, işlediği cinayetler nedeniyle ömür boyu hapse çarptırılan Niels Högel'in (41) öldürdüğü iddia edilen Seyro Duran'ın Mardin'deki mezarı, savcılık kararıyla açıldı. Kadının Midyat ilçesindeki mezarından incelenmek üzere örnekler alındı. Almanya'da hasta bakıcılığı yapan Niels Högel, işlediği 5 cinayet nedeniyle 2015 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Högel, 27 Ağustos 2017'de, karşısına çıkarıldığı mahkeme heyetine, 84 hastayı daha kalp krizine yol açabilecek ilaçla öldürdüğünü itiraf etti. Niels Högel'in, kalp krizine yol açabilecek ilaç enjekte ettiği yoğun bakımdaki hastaları kurtarmaya çalışarak, arkadaşlarının yanında 'kahraman' olarak görünmeye çalıştığını söylemesi üzerine soruşturma genişletildi. Yapılan araştırmada, cinayete kurban gidenlerden 5'inin Türk olduğu belirlendi. Almanya'da, 2005'te rahatsızlanınca götürüldüğü, Niels Högel'in de çalıştığı hastanede yaşamını yitiren, 5 çocuk annesi Seyro Duran'ın (69) ölümü de şüpheli bulundu. Bunun üzerine Almanya'da yaşayan Kemal Duran, annesinin memleketi Mardin'deki mezarının açılması ve inceleme yapılması için Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık tarafından kadının Midyat'taki mezarının açılmasına karar verildi. Seyro Duran'ın Gülgöze Mahallesi yakınlarında bulunan Harbube Ezidi Mezarlığı'ndaki kabri bugün açıldı. Uzman ekipler, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri ile Almanya'dan gelen Kemal Duran gözetiminde açılan mezardan numune aldı. Seyro Duran'ın kemiklerinden alınan örnekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ' Seyro Duran'ın oğlu Kemal Duran, 2005 yılında rahatsızlanan annesinin hastaneye yatırıldıktan 2- 3 saat sonra öldüğünü belirterek, "Almanya'da annem hastalanmıştı. Onu her hasta gibi hastaneye götürmüştük. Bizim orada olduğumuz bir vakitte maalesef 2- 3 saat sonra annemin vefat ettiği söylendi bize. O an yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bizim isteğimiz devletin bu işi araştırması ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Devletin hakkımızı aramasını ve yanına bırakmamasını istiyoruz. Biz hakkımızı arıyoruz. Devlet ne yapacağını bizden daha iyi biliyor. Annemi hastaneye götürmüştüm ve ölmüştü. Normal bir ölüm gibi biliyorduk; fakat bir gün Alman polisi beni çağırdı ve bu durumu bize anlattı. O dönem biz de avukat tuttuk. Avukatım bu olayı araştırdı. Ortaya çıktı ki bu işi o yapmış. O da hastanede çalışan bir hemşireydi, bütün hemşirelerin üstündeydi. Ben annemi 2005 yılında hastaneye götürmüştüm. Bu olayın ortaya çıkması ise 2009'da bize söylendi. Benimle beraber 4 kardeşiz. Annem vefat ettiğinde 69 yaşındaydı. Annemin mezarının açılmamasını istiyorduk ama Almanya Savcılığı kabul etmedi. Biz de bugün annemin mezarını açmak için geldik" dedi.

PARTNERÜnlü şarkıcıdan itiraf: "Babam 'artık seni görmek istemiyorum' diyor"Ünlü şarkıcıdan itiraf: "Babam 'artık seni görmek istemiyorum' diyor"
Kayseri'de, tekstil fabrikasının deposunda yangın (1)Kayseri'de, tekstil fabrikasının deposunda yangın (1)
Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram esrar ele geçirildiAyvalık'ta son bir ayda 1184 gram esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

Fenalaşan eşeğe yaptığı kan dondurdu

Fenalaşan eşeğe yaptığı şey kan dondurdu

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

İstanbul'da akılalmaz olay! Görenler şaştı kaldı

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.