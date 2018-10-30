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Alman Hastabakıcı 100 Hastayı Öldürdüğünü İtiraf Etti

30.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

Almanya’da iki hastanede görev yaptığı sürede 100 hastayı öldürmekle suçlanan Alman hastabakıcı mahkemede hakkındaki suçlamaların büyük ölçüde doğru olduğunu itiraf etti

Alman Hastabakıcı 100 Hastayı Öldürdüğünü İtiraf Etti

Almanya’da iki hastanede görev yaptığı sürede 100 hastayı öldürmekle suçlanan Alman hastabakıcı mahkemede hakkındaki suçlamaların büyük ölçüde doğru olduğunu itiraf etti.

41 yaşındaki Niels Hoegel, zaten hali hazırda cinayetten ömür boyu hapis cezasını çekiyor. Hoegel’in Oldenburg kentinde yapılan duruşması öldürdüğü hastaları için bir dakika saygı duruşuyla başladı.

Alman Dpa haber ajansına göre yargıcın hakkındaki suçlamaların doğru olup olmadığı sorusunda Hoegel “evet” yanıtını verdi.

Hoegel, Oldenburg’da bir hastanede 1999-2002 arasında, yakındaki Delmenhorst’taki bir hastanedeyse 2003-2005 arasında görev yapmıştı. Kurbanların yaşlarıysa 34 ile 96 arasında değişiyor.

Hoegel 2015’te iki cinayet ve iki cinayete teşebbüs suçlamasından hüküm giymişti. O dönemde mahkemeye verdiği ifadesinde Delmenhorst’daki hastanede 90 kadar hastasında kalp krizini kasıtlı olarak tetiklediğini çünkü hastaları hayata döndürme duygusundan keyif aldığını söylemişti. Daha sonra Oldenburg’daki hastanede de hastalarını öldürdüğünü itiraf etmişti.

Yetkililer dava sürecinde cesetleri mezardan çıkartarak yüzlerce ölümü araştırdı.

Hoegel mahkemede güvenli bir çocukluk geçirdiğini, kendileri de hasta bakıcı olan babaannesi ve babasının rol modelleri olduğunu kaydetti.

Almanya’da genellikle ömür boyu hapis cezası alanlar 15 yıl sonra şartlı tahliye için başvurabiliyor. Ancak Hoegel’in başka bir suçlamadan da hüküm giymesi halinde şartlı tahliye hakkı elinden alınabilir.

Davanın Mayıs ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Polis, sağlık çalışanlarının Hoegel konusunda yetkilileri uyarmış olsaydı hastabakıcının eylemlerinin çok daha önce önlenebileceğini belirtiyor.

Yetkililer iki sağlık tesisinin de eski çalışanlar hakkında dava açmaya hazırlandığını belirtti.

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