Alman Hastabakıcı 100 Hastayı Öldürdüğünü İtiraf Etti

Almanya’da iki hastanede görev yaptığı sürede 100 hastayı öldürmekle suçlanan Alman hastabakıcı mahkemede hakkındaki suçlamaların büyük ölçüde doğru olduğunu itiraf etti.

41 yaşındaki Niels Hoegel, zaten hali hazırda cinayetten ömür boyu hapis cezasını çekiyor. Hoegel’in Oldenburg kentinde yapılan duruşması öldürdüğü hastaları için bir dakika saygı duruşuyla başladı.

Alman Dpa haber ajansına göre yargıcın hakkındaki suçlamaların doğru olup olmadığı sorusunda Hoegel “evet” yanıtını verdi.

Hoegel, Oldenburg’da bir hastanede 1999-2002 arasında, yakındaki Delmenhorst’taki bir hastanedeyse 2003-2005 arasında görev yapmıştı. Kurbanların yaşlarıysa 34 ile 96 arasında değişiyor.

Hoegel 2015’te iki cinayet ve iki cinayete teşebbüs suçlamasından hüküm giymişti. O dönemde mahkemeye verdiği ifadesinde Delmenhorst’daki hastanede 90 kadar hastasında kalp krizini kasıtlı olarak tetiklediğini çünkü hastaları hayata döndürme duygusundan keyif aldığını söylemişti. Daha sonra Oldenburg’daki hastanede de hastalarını öldürdüğünü itiraf etmişti.