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Alman havalimanlarına korona kuralları geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Salgın nedeniyle Almanya havalimanlarındaki kurallar değiştiriliyor.

Hazırlanan kılavuza göre havalimanlarının tümünde maske zorunluluğu öneriliyor ve bekleme salonlarındaki oturma yerlerinin iptali tavsiye ediliyor.Almanya'nın en eski sivil havacılık örgütü ADV (Alman Havalimanları Çalışma Topluluğu), havalimanlarında koronavirüs salgınının yayılmasını engellemeye yönelik bir kılavuz hazırladı. Başkent Berlin'de basına tanıtılan rehber niteliğindeki kılavuz, Alman havalimanlarının belli noktalarında tüm kişilerin maske takmasını ve bazı işlemlerin daha yavaş yapılmasını öngörüyor.

Havalimanı tesislerinde enfeksiyon riskini olabildiğince yok etmeyi amaçlayan önlemler paketinin detaylarını açıklayan ADV Genel Müdürü Ralph Beisel, şu an Berlin, Bremen, Bavyera, Baden-Württemberg, Kuzey Ren-Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki havalimanı terminallerinde zorunlu olan maske kullanımının tüm ülkede geçerli olması gerektiğini ve diğer eyaletlerin de yakında buna yönelik gerekli düzenlemeleri yapacağına inandığını belirtti.

Daha fazla taşıma aracı, daha az oturma alanları

ADV'nin havalimanı yönetimlerine tavsiye niteliğindeki kılavuzunda ayrıca, yolculara uygulanan uçağa biniş işlemlerinin daha yavaş ve güvenlik mesafesi korunarak yapılması ancak buradan doğacak zaman kaybının giderilmesi için daha fazla check-in görevlisinin çalışması öneriliyor. Bir başka tavsiye de yolcuların uçağa taşınması ile ilgili. ADV, terminalden uçağa otobüslerle yolcu taşıma işlemi için de daha fazla otobüsün seferber edilmesini ve her otobüste daha az yolcu taşınmasını talep ediyor.

Bekleme salonlarındaki oturma yerlerinin de iptal edilmesini tavsiye eden ADV önlemler paketi, uçağa biniş ya da güvenlik kontrolü sırasında oluşan kuyruklarda da güvenlik mesafesinin korunmasına dikkat edilmesine vurgu yapıyor. Alınacak bu önlemler nedeniyle havalimanı tesislerinde, kapasitenin yüzde 20 ila yüzde 50 altında işlem yapılabileceğini de ifade eden kılavuz, buna göre havalimanlarının normal zamanlara göre yarı yarıya düşük kapasitede çalışabileceğine dikkat çekiyor.

Sağlık kontrolleri

Havalimanlarında, uçaktan inen ve uçağa binen yolculara sağlık testi yapılması fikrine ise havaalanı işletmeleri tarafından sıcak bakılmıyor. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmaların, termal kamera görüntüsü ya da ateş ölçmenin koronavirüs taşıyıcısını tespit etme açısından uygun olmadığını ortaya koyduğu ifade ediliyor. Resmi makamlarca sağlık kontrolünün zorunlu kılınması durumunda bunun, yolcuların bir anket formunu doldurması uygulaması ile yapılmasının daha verimli olacağı belirtiliyor.

dpa,DW / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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