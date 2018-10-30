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Alman hemşire 100 hastayı öldürdüğünü itiraf etti

30.10.2018 21:47 | Son Güncelleme

Almanya'da enjekte ettiği ilaçlarla hastaları öldürdüğü için 2005 yılından beri hapiste olan hemşire, görev yaptığı dönemde 100 hastanın daha ölümüne sebep olduğunu kabul etti.

Alman hemşire 100 hastayı öldürdüğünü itiraf etti

Baktığı 100 hastayı öldürmekten yargılanan 41 yaşındaki Alman hemşire Niels Högel, hakkındaki suçlamaları ilk duruşmada kabul etti. Yaşları 34 ve 96 arasında değişen 100 hastayı 2000-2005 yılları arasında öldürmekten yargılanan Högel, Almanya'da savaş sonrası dönemin en azılı seri katili olarak nitelendiriliyor.

Högel, davanın birinci duruşmasında hâkimin yönelttiği "Hakkındaki iddialar doğru mu" sorusuna "Hepsinin doğru olduğunu kabul ediyorum" yanıtı verdi.

Högel'in kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastaları daha sonra kurtarmaya çalışarak kendini kahraman gibi göstermeyi amaçladığı belirtiliyor.

200 kişiyi öldürmüş olabileceği tahmin ediliyor

Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre, Högel 36 hastayı Oldenburg hastanesinde, 64 hastayı da Delmenhors yakınlarında bulunan bir klinikte öldürdü.

Högel'in işlediği cinayetler 2005 yılında Delmenhorst kliniğinde bir hastaya aşırı dozda ilaç enjekte etmek isterken bir meslektaşı tarafından yakalanmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Högel, 2008'de öldürmeye teşebbüs suçundan yedi yıl hapse mahkûm edilmişti.

2014'te görülen ikinci davada ise Högel beş başka hastaya yönelik öldürme veya öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanmış ve 15 yıl hapse mahkûm edilmişti. Bu dava sonrası eski hemşire Delmenhorst kliniğinde 30 ayrı hastayı daha aynı yöntemle öldürdüğünü itiraf etmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılar Högel'in öldürdüğü insan sayısının 200'e kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. Ancak Högel'in bakımındayken ölen hastaların 130'dan fazlası yakıldığı için gerçeğin hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkarılamayacağı düşünülüyor.

AFP/rtr/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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