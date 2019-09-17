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Alman heyetten Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Federal Almanya Cumhuriyeti Hessen Eyaleti Avrupa İlişkileri Bakanı Lucia Puttrich ve beraberindeki heyet, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti.

Alman heyetten Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret

Federal Almanya Cumhuriyeti Hessen Eyaleti Avrupa İlişkileri Bakanı Lucia Puttrich ve beraberindeki heyet, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti. Dostluk mesajlarının verildiği ziyarette, ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, çeşitli temaslara bulunmak üzere Bursa’ya gelen Federal Almanya Cumhuriyeti Hessen Eyaleti Avrupa İlişkileri Bakanı Lucia Puttrich ve beraberindeki heyeti, Başkan Turgay Erdem adına Halk Evi’nde ağırladı. Hessen ve Bursa’nın iki kardeş bölge olduğunu belirten Hessen Eyaleti Avrupa İlişkileri Bakanı Lucia Puttrich, Nilüfer ile Hanau’nun da kardeş şehir ilişkilerinin örnek olduğunu ifade etti. Puttrich, “Birçok ülkeyle irtibat sağlamak, ilişkileri ayakta tutmak önemli. Hessen eyaletindeki belediyelerin, Bursa’daki belediyelerle kardeş şehir uygulaması var. Bundan sonra da ılımlı olan atmosferin, daha da geliştirilmesi yönünde adımlar atılacağını düşünüyorum. Nilüfer ile olan ilişkilerimiz zaten çok iyiydi” şeklinde konuştu.
Heyeti ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız da, ziyaretlerinden dolayı Almanya heyetine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür etti. Işıkyıldız, Almanya heyetine Nilüfer ve Nilüfer Belediyesi’nin çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.
Nilüfer Belediyesi’nin, başarılı çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi tarafından “Avrupa Diploması” ve “Avrupa Şeref Bayrağı”na değer görüldüğünü hatırlatan Işıkyıldız, bir sonraki hedefin “Avrupa Ödülü” olduğunun altını çizdi.
Kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirecek çalışmalar yapabileceklerini belirten Işıkyıldız, insan odaklı projeleri birlikte hayata geçirebileceklerini söyledi. Karşılıklı ziyaretlerin önemine de işaret eden Işıkyıldız, bu sayede bilgi ve deneyim aktarımının da gerçekleşebileceğini ifade etti.
Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Federal Almanya Cumhuriyeti Hessen Eyaleti Avrupa İlişkileri Bakanı Lucia Puttrich ve beraberindeki heyete Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ni tanıttı. Heyet, Nilüfer Barış Meclisi, Basın Toplantı Odası ve Nilüfer İnovasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Alman heyetten Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret

Alman heyetten Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret

Alman heyetten Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret

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