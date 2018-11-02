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Alman hükümeti AfD'nin "yanlış haberlerine" karşı uyardı

02.11.2018 19:01 | Son Güncelleme

Almanya'da sağ popülist AfD, BM'nin düzenli ve güvenli göç için ilk küresel anlaşması olan BM Göç Anlaşması’na karşı kampanya başlattı.

Alman hükümeti AfD'nin "yanlış haberlerine" karşı uyardı

Dışişleri Bakanlığı yanıltıcı propaganda ile mücadele edileceğini duyurdu.Almanya'da sağ popülist AfD, BM Göç Anlaşması'na karşı kampanya başlattı. Dışişleri Bakanlığı yanıltıcı propaganda ile mücadele edileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler'in (BM) Aralık ayında onaylanması planlanan Göç Anlaşması Almanya'da da tartışmalara yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, anlaşmaya karşı çıkan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yaydığı yanlış haberlere karşı harekete geçti.

Medyaya yansıyan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı yanlış bilgiler yayarak anlaşmaya karşı cephe oluşturmaya çalışıldığını ve öncelikle AfD tarafından yürütülen kampanyaya karşı çıkılacağını duyurdu.

"Tümüyle gayrı ciddi iddialar"

Sağ popülistler Alman hükümetinin anlaşmayı imzalayarak, "göçün hızlanmasını ve katlanarak artmasını kabul edeceğini" öne sürüyorlar.

Anlaşmanın hazırlık çalışmalarına katılan Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı reddederek, göç anlaşması ile bazı ülkelere gelen göçmen sayısının artacağının öne sürülmesinin "tümüyle gayri ciddi" olduğunu ve anlaşmanın hedefine de ters düştüğünü duyurdu.

Almanya; ABD, Avustralya, Macaristan ve Avusturya'nın aksine göç anlaşmasını savunuyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın öngörüldüğü gibi anlaşmayı onaylayarak, uygulanmasına katkıda bulunacağı ve anlaşma yürürlüğe girene kadar "dengeli ve nesnel tartışma ortamı yaratılabilmesi için" kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletlerin "düzenli ve güvenli göç için ilk küresel anlaşma" olarak nitelendirdiği BM Göç Anlaşması’nın 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenecek olan konferansta resmen onaylanması planlanıyor. Anlaşmada yer alan genel kural ve önlemlerin bağlayıcı niteliği bulunmuyor. Anlaşmada, göç politikasında uluslararası işbirliğinin arttırılması ve göç uygulamalarının standartlaştırılması öngörülüyor.

Çekya da karşı

BM Göç Anlaşması diğer ülkelerde de tartışılmaya devam ediyor. Avusturya'nın anlaşmayı onaylamayacağını duyurmasından bir gün sonra Çekya Başbakanı Andrej Babis de BM'nin kararlarından memnun olmadıklarını ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'ye anlaşmaya katılmamayı önereceklerini açıkladı.

Muhafazakâr Polonya hükümetinin de BM Göç Anlaşması'nı reddetmesi bekleniyor. Kopenhag'dan da, Danimarka'nın anlaşmayı imzalamayı kabul etmeyeceği yönde haberler geliyor. BM Göç Anlaşması, ABD dışındaki 193 üye devlet tarafından Temmuz ayında kabul edilmişti.

DW,kna,afp,rtr,dpa/AG,JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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