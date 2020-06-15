Alman hükümeti aşı geliştiren CureVac’a hissedar oldu

Şirketin daha önce ABD tarafından satın alınmak istendiği duyurulmuştu.Alman hükümeti koronavirüse karşı aşı geliştiren Alman ilaç şirketi CureVac'ın hisselerinin yüzde 23’ünü satın aldı. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier devlete ait kalkınma bankası KfW'nin şirketin hisse senetlerini 300 milyon euro karşılığında satın aldığını açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması CureVac hakkında Mart ayında çıkan haberler ABD ile Almanya arasında iplerin gerilmesine neden olmuştu. Şirketin araştırmalarını ABD'nin kullanımına sunması için Washington'un bir milyar dolar teklif ettiği yönündeki haberler Alman hükümetinin tepkisini çekmişti. Ekonomi Bakanı Altmaier o dönem ARD televizyonuna yaptığı açıklamada "Almanya satılık değildir” demişti.

Altmaier bugün yaptığı açıklamada hükümetin şirkette en büyük paya sahip olan Dietmar Hopp'a mali güvence sağlamayı amaçladığını söyledi. Altmaier, şirketin vereceği kararlara ise etkide bulunmayacaklarını belirtti.

Almanya ve Avrupa'nın yeni teknolojilere ihtiyacı olduğunu belirten Altmaier Alman hükümetinin ilaç ve aşı üretiminde daha fazla bağımsızlık hedefini güttüğünü söyledi. Altmaier "Bu yönde ilk adımı bu yatırımla atmış olduk” diye konuştu.