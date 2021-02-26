Alman Hükümeti Aşılamadaki Sorunlar Nedeniyle Baskı Altında

Corona virüsüne karşı aşılama sürerken, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşan yaz mevsimi öncesinde seyahatları kolaylaştırmak için vatandaşlara "aşı kimliği verilsin mi?" sorusunu tartışıyor. Avrupa Birliği zirvesinin ilk günkü toplantısı sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, önümüzdeki yaz aylarına kadar AB nezdinde geçerli olacak dijital aşı kimliği geliştirileceğinden yola çıktığını söyledi. Şu anda az sayıda kişi aşılandığı için kimliğin ne kadar önemli bir rol oynayacağını söylemenin zor olduğunu belirten Merkel, seyahat özgürlüğü konusunda kimliğin yanısıra aşılamanın ve hızlı testlerin önemine vurgu yaptı. Aşılamanın "daha uzun yıllar boyunca" devam edeceğini söyleyen Merkel, hızlı testlerin şu anda vaka sayılarının daha da azaltılmasında ve pandeminin kontrol altına alınmasında daha önemli olduğunu da ifade etti. Almanya'da açılma yaz aylarını bulabilir Almanya’da kitlesel hızlı testlerle ilgili kararın önümüzdeki hafta 3 Mart’ta, Başbakan Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yapacağı zirvede alınacağı tahmin ediliyor. Bu toplantıda aylardır geçerli olan kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik plan da belirlenecek. Ancak kısıtlamaların kademeli kaldırılmasının aşılama süreci ve hızlı testlere bağlı olduğu ve bu nedenle Almanya’nın açılmasının yaz aylarını bulabileceği öne sürülüyor.

Evlerde uygulanacak hızlı testler yolda Hızlı testlerin ücretsiz olarak aşı merkezlerinde, özel muayenehanelerde hekimler ve diş hekimleri tarafından, ayrıca eczaneler ve tıbbi laboratuvarlarda yapılabileceği belirtiliyor. Gelecek hafta başından itibaren ise isteyen herkes eczanelerde satılacak olan hızlı Corona virüsü testlerini ücret karşılığı satın alarak evde de uygulayabilecek. Kitlesel aşılama süreci yavaş ilerliyor Testlerle ilgili somut plan devreye girerken, ülkede en çok tartışılan konu, aşılamada devam eden sorunlar. Ülkede aşılama çalışmalarındaki bürokratik süreç ve her eyalette uygulamaların farklı olması eleştirilere neden olurken, aşılama kampanyasının diğer ülkelere nispeten yavaş ilerlemesi sinirleri geriyor. 83 milyonu aşkın nüfuslu ülkede şu ana kadar 3,7 milyondan fazla kişi aşılandı, bu kişilerin 2 milyonu ikinci doz aşısını da yaptırdı. AstraZeneca aşısı Alman toplumunda kabul görmüyor Ancak kullanılmayan yüksek miktarda aşı bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar, özellikle sadece 65 yaş altındakilere önerilen AstraZeneca aşısının da

toplumda kabul görme sorunu bulunduğunu vurguluyor. Etkinliğinin diğer aşılara göre daha düşük olduğu iddiaları ve yan etkileriyle ilgili şikayetlerin artması nedeniyle vatandaşlarda AstraZeneca aşısına karşı güvensizlik söz konusu.

Federal Sağlık Bakanlığı tarafından eyaletlere 1,4 milyon doz AstraZenece aşısı gönderilirken, bunların sadece 239 bininin tüketildiğini kaydedildi. Almanya'nın toplam 3 milyon 200 bin doz AstraZeneca aşısı alması planlanıyor. AstraZeneca aşısının yapıldığı aşı merkezlerine neredeyse kimsenin gitmemesi dikkat çekerken, aşı olmak isteyenlerin, yüzde 90 civarında koruyuculuk etkisi olduğu belirtilen BioNTech aşısını tercih ettikleri göze çarpıyor. Yapılan araştırmalara göre, Almanya’da yaşayanların yüzde 34’ü ise aşı olmayı tümüyle reddediyor. BionTech aşısını yaptırmak şu anda neredeyse mümkün değil, çünkü aşı merkezleri, ilk aşı yapılan 80 yaş üzeri kişilere üç hafta sonra yapılması gereken ikinci dozu güvence altına almak için mevcut aşı dozlarının yarısını muhafaza ediyor. Alman hükümeti aşılamadaki sorunlar nedeniyle eleştiriliyor Ayrıca BioNTech, üretim süreçlerindeki değişiklikler nedeniyle önce belirlenen miktardan daha az aşı verebileceğini açıklamıştı. Alman hükümeti aşı stratejisi ve yaşanan sorunlar nedeniyle eleştiri ve suçlamalarla yoğun baskı altında. Bu nedenle 3 Mart’ta yapılacak zirvede Merkel ve eyalet başbakanlarını ülkenin açılma sürecinin yanısıra hızlı testler, aşı stratejisi ve olası bir "aşı pasaportu" gibi çözülmesi gereken bir dizi konu bekliyor.