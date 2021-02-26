HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman Hükümeti Aşılamadaki Sorunlar Nedeniyle Baskı Altında

Alman Hükümeti Aşılamadaki Sorunlar Nedeniyle Baskı Altında

26.02.2021 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alman Hükümeti Aşılamadaki Sorunlar Nedeniyle Baskı Altında

Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde Corona aşısı kimliği verilip-verilmemesi konusundaki tartışmaların arttığı Almanya'da hükümet, yavaş ilerleyen kitlesel aşılama süreci nedeniyle eleştiri ve baskıların hedefi oldu

Corona virüsüne karşı aşılama sürerken, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşan yaz mevsimi öncesinde seyahatları kolaylaştırmak için vatandaşlara "aşı kimliği verilsin mi?" sorusunu tartışıyor.

Avrupa Birliği zirvesinin ilk günkü toplantısı sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, önümüzdeki yaz aylarına kadar AB nezdinde geçerli olacak dijital aşı kimliği geliştirileceğinden yola çıktığını söyledi. Şu anda az sayıda kişi aşılandığı için kimliğin ne kadar önemli bir rol oynayacağını söylemenin zor olduğunu belirten Merkel, seyahat özgürlüğü konusunda kimliğin yanısıra aşılamanın ve hızlı testlerin önemine vurgu yaptı.

Aşılamanın "daha uzun yıllar boyunca" devam edeceğini söyleyen Merkel, hızlı testlerin şu anda vaka sayılarının daha da azaltılmasında ve pandeminin kontrol altına alınmasında daha önemli olduğunu da ifade etti.

Almanya'da açılma yaz aylarını bulabilir

Almanya’da kitlesel hızlı testlerle ilgili kararın önümüzdeki hafta 3 Mart’ta, Başbakan Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yapacağı zirvede alınacağı tahmin ediliyor. Bu toplantıda aylardır geçerli olan kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik plan da belirlenecek. Ancak kısıtlamaların kademeli kaldırılmasının aşılama süreci ve hızlı testlere bağlı olduğu ve bu nedenle Almanya’nın açılmasının yaz aylarını bulabileceği öne sürülüyor.

Evlerde uygulanacak hızlı testler yolda

Hızlı testlerin ücretsiz olarak aşı merkezlerinde, özel muayenehanelerde hekimler ve diş hekimleri tarafından, ayrıca eczaneler ve tıbbi laboratuvarlarda yapılabileceği belirtiliyor. Gelecek hafta başından itibaren ise isteyen herkes eczanelerde satılacak olan hızlı Corona virüsü testlerini ücret karşılığı satın alarak evde de uygulayabilecek.

Kitlesel aşılama süreci yavaş ilerliyor

Testlerle ilgili somut plan devreye girerken, ülkede en çok tartışılan konu, aşılamada devam eden sorunlar. Ülkede aşılama çalışmalarındaki bürokratik süreç ve her eyalette uygulamaların farklı olması eleştirilere neden olurken, aşılama kampanyasının diğer ülkelere nispeten yavaş ilerlemesi sinirleri geriyor. 83 milyonu aşkın nüfuslu ülkede şu ana kadar 3,7 milyondan fazla kişi aşılandı, bu kişilerin 2 milyonu ikinci doz aşısını da yaptırdı.

AstraZeneca aşısı Alman toplumunda kabul görmüyor

Ancak kullanılmayan yüksek miktarda aşı bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar, özellikle sadece 65 yaş altındakilere önerilen AstraZeneca aşısının da
toplumda kabul görme sorunu bulunduğunu vurguluyor. Etkinliğinin diğer aşılara göre daha düşük olduğu iddiaları ve yan etkileriyle ilgili şikayetlerin artması nedeniyle vatandaşlarda AstraZeneca aşısına karşı güvensizlik söz konusu.

Federal Sağlık Bakanlığı tarafından eyaletlere 1,4 milyon doz AstraZenece aşısı gönderilirken, bunların sadece 239 bininin tüketildiğini kaydedildi.

Almanya'nın toplam 3 milyon 200 bin doz AstraZeneca aşısı alması planlanıyor. AstraZeneca aşısının yapıldığı aşı merkezlerine neredeyse kimsenin gitmemesi dikkat çekerken, aşı olmak isteyenlerin, yüzde 90 civarında koruyuculuk etkisi olduğu belirtilen BioNTech aşısını tercih ettikleri göze çarpıyor.

Yapılan araştırmalara göre, Almanya’da yaşayanların yüzde 34’ü ise aşı olmayı tümüyle reddediyor. BionTech aşısını yaptırmak şu anda neredeyse mümkün değil, çünkü aşı merkezleri, ilk aşı yapılan 80 yaş üzeri kişilere üç hafta sonra yapılması gereken ikinci dozu güvence altına almak için mevcut aşı dozlarının yarısını muhafaza ediyor.

Alman hükümeti aşılamadaki sorunlar nedeniyle eleştiriliyor

Ayrıca BioNTech, üretim süreçlerindeki değişiklikler nedeniyle önce belirlenen miktardan daha az aşı verebileceğini açıklamıştı. Alman hükümeti aşı stratejisi ve yaşanan sorunlar nedeniyle eleştiri ve suçlamalarla yoğun baskı altında. Bu nedenle 3 Mart’ta yapılacak zirvede Merkel ve eyalet başbakanlarını ülkenin açılma sürecinin yanısıra hızlı testler, aşı stratejisi ve olası bir "aşı pasaportu" gibi çözülmesi gereken bir dizi konu bekliyor.

Almanya'dan Türkiye ve ABD'ye uçan yolcular dijital test belgeleri kullanabilecek

Bu arada Avrupa’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, bugünden itibaren Almanya ile Türkiye ve ABD’ye olan uçuşlarda yolcuların Corona testi belgelerini dijital olarak kullanabileceklerini açıkladı. Frankfurt’tan İstanbul’a ve New York’tan Frankfurt ve Münih’e uçuşlarından önce, yolcuların test sertifikalarını dijital olarak oluşturulan sağlık destek merkezine yükleyebilecekleri belirtildi.

Yolcuların kalkıştan en 72 saat önce söz konusu sertifikaların yüklemeleri gerektiği belirtilen açıklamada, belgelerin kontrol edilip yolculara geri bildirim yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, yolcuların sertifikalarının orijinalini yanlarında bulundurmasının gerektiğine vurgu yapılarak, uçuşlarda maske takma zorunluluğunun devam edeceğine de işaret edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
34 saatlik çile: Drezin iterek Rusya'ya ulaştılar34 saatlik çile: Drezin iterek Rusya'ya ulaştılar
Kariyer.net iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarasıKariyer.net iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

En Çok Okunan Haberler

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Ermenistan'da muhtıra sonrası son durum ne?

Ermenistan'da muhtıra sonrası son durum ne?

Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını

Dünyanın en büyüğü! Giren kayboluyor

İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı '0' olacak

İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı '0' olacak

Kamerun'da bazı askerler, 20'den fazla kadına tecavüz etmekle suçlandı

Orduda skandal! 20'den fazla kadına tecavüz edildi

Çin'in kuzeybatısında 3 bin 500 antik mezar bulundu

Önemli keşif: 3 bin 500 antik mezar bulundu!

ABD'de üniversite kütüphanesini zehirli örümcekler bastı

Üniversite kütüphanesini zehirli örümcekler bastı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.