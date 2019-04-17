Alman hükümeti bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,5’e düşürdü

BERLİN (AA) - Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Brexit ve küresel ticaret ihtilaflarından dolayı aşağı yönlü revize etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin yüzde 0,5’e düşürüldüğünü ifade eden Altmaier, büyümenin 2020’de toparlanarak yüzde 1,5’e yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

Altmaier, Brexit konusunda belirsizlik, ABD-Çin ve Avrupa arasındaki küresel ticaret ihtilafları, otomobil sektörünün mevzuatındaki emisyon değişiklikleri ve nehirlerdeki su seviyesinin düşük seyretmesini büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona sebep olarak gösterdi.

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Ekonomik büyüme raporunda, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 1,5 ve önümüzdeki yıl yüzde 1,8 olarak gerçekleşmesinin beklendiği yer aldı.

Küresel ticaret ihtilaflarına rağmen ihracatın bu yıl yüzde 2, 2020’de yüzde 1,8 büyümesi öngörülen raporda, ithalatın da sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 4 artacağı tahmini yapıldı.