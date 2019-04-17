HABER

Alman hükümeti bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,5’e düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporunda, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi yüzde 0,5’e düşürüldü

BERLİN (AA) - Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Brexit ve küresel ticaret ihtilaflarından dolayı aşağı yönlü revize etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin yüzde 0,5’e düşürüldüğünü ifade eden Altmaier, büyümenin 2020’de toparlanarak yüzde 1,5’e yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

Altmaier, Brexit konusunda belirsizlik, ABD-Çin ve Avrupa arasındaki küresel ticaret ihtilafları, otomobil sektörünün mevzuatındaki emisyon değişiklikleri ve nehirlerdeki su seviyesinin düşük seyretmesini büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona sebep olarak gösterdi.

- Alman ekonomisi gizemli kalmaya devam ediyor

Ekonomik büyüme raporunda, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 1,5 ve önümüzdeki yıl yüzde 1,8 olarak gerçekleşmesinin beklendiği yer aldı.

Küresel ticaret ihtilaflarına rağmen ihracatın bu yıl yüzde 2, 2020’de yüzde 1,8 büyümesi öngörülen raporda, ithalatın da sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 4 artacağı tahmini yapıldı.

Uzmanlar, Almanya’da gittikçe yaşlanan nüfus ile ileri teknolojilere ve altyapıya yatırımların eksik olmasını yapısal zorluklar olarak gösterirken, Alman ekonomisinin gizemli kalmaya devam ettiğine işaret ediyorlar.

Artan küresel belirsizlik ve küresel yavaşlamanın sanayi şirketlerinin ihracat rakamlarında da etkisi görülürken, uzmanlar, hizmet şirketlerinin satışlarının yüksek kalmasının Alman ekonomisindeki iç faktörlerin güçlü olmasından kaynaklandığı değerlendirmesini yapıyorlar.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman otomotiv sektöründen kaynaklanan ekonomik zayıflık sürecinin gelecek yıla kadar devam edeceğini belirterek, buna küresel ekonomideki belirsizliklerin, Brexit, İtalya'nın durumu ve ABD'nin ticaret politikalarındaki karışıklıklarını eklendiğini ifade etti. Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang da büyümenin aşağı yönlü revize edilmesine ilişkin değerlemesinde, “Federal Hükümet daha fazla zaman kaybetmemeli.” dedi. Ekonomide iyi zamanların sona erdiğini belirten Lang, “Şimdi, hükümet iklimin koruması için yatırım teşvikleri oluşturmalı ve gerçek bir vergi reformu yapmalı. Politikacılar daha fazla zaman kaybedemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Lang, sanayi üretiminin bu yıl durgun seyretmesinin beklendiğine işaret ederek, küresel ticaretteki zayıflığın, ticaret ihtilaflarının ve İngiltere ile Avrupa Birliği arasında gelecekteki ilişkinin ne olacağı yönünde belirsizliklerin ihracata yönelik sektörde büyük bir baskı oluşturduğunu kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti.

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Tokat'ta yüksek kesimlere kar yağdıTokat'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Mersinli balıkçılar sezonu buruk kapattıMersinli balıkçılar sezonu buruk kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alman ekonomisi Almanya büyüme revize

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da tersanede gemi yangını! Ekipler sevk edildi

Tuzla'da tersanede gemi yangını

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketlilik!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketlilik!

Rabia Naz Vatan soruşturmasında yeni gelişme!

Rabia Naz Vatan soruşturmasında yeni gelişme!

'Doğu'nun Çukurova'sı' kuşlarla cıvıl cıvıl

'Doğu'nun Çukurova'sı' kuşlarla cıvıl cıvıl

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.