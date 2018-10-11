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Alman hükümeti büyüme tahminlerini düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporunda, bu yıl için yüzde 2,3 olarak açıklanan büyüme beklentisinin 1,8'e, 2019 yılı için ise yüzde 2,1'den 1,8'e düşürüldüğü bildirildi

BERLİN (AA) – Almanya'da hükümet, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporunda, bu yıl için daha önce yüzde 2,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin 1,8'e, 2019 yılı için ise yüzde 2,1'den 1,8'e düşürüldüğü bildirildi.

Alman iş gücü piyasasında devam eden sıkılaşma, inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması ve küresel ticaretteki zayıflama büyüme için aşağı yönlü revizyona sebep olarak gösterildi.

Raporda, ülkede hane halkı tüketim harcamalarının, yüksek istihdam, reel ücretlerin artması, güçlü iş güvencesi ve düşük borçlanma maliyetlerinden dolayı bu yıl yüzde 1,6, önümüzdeki yıl yüzde 2 artmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda ayrıca Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması planlanan Birleşik Krallık ile bir anlaşma olmaması, ABD - Çin arasındaki küresel ticaret ihtilafların diğer piyasalara yayılması büyüme tahmininde aşağı yönlü riskler olarak gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya büyüme

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